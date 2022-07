Israël: découverte d'une pièce de 1.850 ans représentant une déesse romaine

"C'est la première fois qu'une telle pièce est découverte au large des côtes israéliennes"

Une pièce de monnaie en bronze vieille de 1.850 ans, représentant la déesse romaine de la lune, Luna, et "extrêmement bien conservée" a été découverte dans la mer en Israël, a indiqué l'Autorité des antiquités d'Israël (IAA).

La pièce où figure sur une face le portrait de la déesse Luna au dessus du signe zodiacal du Cancer, et sur l'autre, la tête de l'empereur romain Antonin le Pieux, a été trouvée lors de recherches au large de la ville côtière de Haïfa (nord).

"C'est la première fois qu'une telle pièce est découverte au large des côtes israéliennes", a affirmé lundi Jacob Sharvit, le directeur du département d'archéologie marine de l'Autorité des antiquités d'Israël dans un communiqué.

Elle se trouvait dans un "petit magot" avec d'autres pièces, a-t-il précisé mardi, ajoutant que les circonstances de la découverte indiquaient qu'il y avait eu un naufrage à proximité.

Ces pièces "ont été extrêmement bien conservées. Certaines sont vraiment très rares et leur découverte vient compléter des parties du puzzle historique du passé du pays", a-t-il dit.

La pièce de la déesse romaine a été frappée sous Antonin le Pieux (138-161 après J.-C.) à Alexandrie, en Egypte, selon l'IAA.

Elle porte l'inscription "année huit", correspondant à la huitième année du règne de l'empereur, marquant l'apogée de la "Pax Romana", période de relative tranquillité dans l'Empire romain.

Contrairement à ses prédécesseurs, Antonin le Pieux n'était pas un militaire et n'a jamais pris part aux batailles, toujours selon l'IAA. "Il a fait construire des temples, des théâtres, de magnifiques mausolées et a promu la science et la philosophie".