Israël: le gouvernement interdit les barrières de séparation entre les sexes dans la zone égalitaire du mur Occidental

La zone de prière sud du mur Occidental est désignée pour la prière mixte

Le bureau du Premier ministre a publié lundi une directive interdisant d'introduire une barrière de séparation (mehitza) entre hommes et femmes dans la section égalitaire du mur occidental à la suite de graves troubles sur le site.

Des militants orthodoxes extrémistes ont perturbé à plusieurs reprises les services sur le site, qui est destiné à la prière des mouvements libéraux, et ont annoncé mardi en réponse à l'interdiction qu'ils organiseraient leurs propres offices avec séparation des sexes dans la section égalitaire.

Lundi, le chef du département des budgets et des projets du bureau du Premier ministre, Drorit Steinmetz, a écrit au directeur de la Société d'aménagement et de rénovation du quartier juif, Herzl Ben Ari, lui demandant de veiller à ce que toute personne souhaitant apporter une mehitza sur le site soit bloquée à l'entrée.

La zone de prière sud du mur Occidental est désignée pour la prière mixte, mais les religieux extrémistes opposés aux services de prière non orthodoxes sur le site perturbent régulièrement les services de prière dans la section égalitaire. Ils se sont plusieurs fois imposé sur les lieux de force, érigeant des barrières de séparation, et organisant des services de prière orthodoxes. Le mois dernier, ces militants ont notamment interrompu trois bar et bat mitzvas, déchiré un livre de prières, sifflé et insulté les fidèles tout au long de l'office.

Le Mouvement réformé en Israël a salué l'interdiction mais a déclaré que cette mesure n'empêcherait pas d'autres formes de perturbations sur le site de prière et a appelé à des mesures plus importantes pour assurer l'ordre. "J'appelle le Premier ministre à transformer la section égalitaire en un espace public digne qui permette à tous les Juifs d'Israël et de la diaspora de prier conformément à leurs coutumes", a déclaré la directrice du Mouvement réformateur en Israël, Anna Kislanski.

Le groupe de pression libéral religieux-sioniste Ne'emanei Torah Va'Avodah a salué l'interdiction, affirmant qu'il s'agissait d'une étape nécessaire contre "la lutte violente des groupes orthodoxes et ultraorthodoxes extrémistes contre les Juifs qui viennent prier au mur Occidental".

Le député Avi Maoz, qui représente la faction ultra-nationaliste et ultra-conservatrice Noam du parti du sionisme religieux, a dénoncé l'interdiction comme "une violation de la loi juive, de la tradition juive et de la loi", et a déclaré que le Premier ministre Yair Lapid "méprisait une fois de plus les traditions religieuses du peuple juif". Le compte Twitter du parti Noam a ensuite publié un tweet appelant le grand public à se joindre à un service de prière orthodoxe avec séparation des sexes sur la place égalitaire mardi soir.