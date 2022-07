Israël/Evasion de Gilboa: le directeur de la prison révèle que le sol des cellules était fait pour moitié de polystyrène

Six détenus se sont évadés via un tunnel creusé sous un évier en septembre 2021

Le directeur de la prison de Gilboa, établissement pénitentiaire de haute sécurité d'où se sont évadés des terroristes palestiniens en septembre 2021, a révélé ce mardi qu'une partie du sol de l'aile de la prison où se trouvaient les détenus était fait de polystyrène au lieu de béton.

Fredi Ben Shatrit, qui occupe le poste de commandant de la prison depuis janvier 2021, a ainsi expliqué à la commission d'enquête gouvernementale sur l'évasion des détenus qu'après la précédente tentative d'évasion de prisonnier, qui s'est produite en 2014, l'entrepreneur du ministère de la Défense avait décidé de combler les espaces qui se trouvaient sous le sol de la prison de manière non conventionnelle afin d'économiser de l'argent.

"Afin de remplir tous les espaces, l'entrepreneur a décidé qu'il percerait des cylindres à chaque point de l'aile composés de cinq centimètres de béton et cinq centimètres de mousse de polystyrène", a expliqué Fredi Ben Shatrit dans son témoignage devant la commission.

Afin de corroborer ses dires, le directeur a présenté au comité des photos des forages effectués dans le sol des cellules où étaient détenus les prisonniers de sécurité, montrant que le sol de l'aile de la prison concernée était effectivement composé de béton et de polystyrène. Le sol des douches dans les cellules était quant à lui fait de pavés collés au sol sans béton. Les forages ont été effectués dans le cadre des rénovations en cours dans la prison afin de la sécuriser.

Le directeur de l'établissement pénitentiaire a par ailleurs détaillé les nouvelles mesures prises pour renforcer la surveillance sur les lieux - notamment des caméras de sécurité qui fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et enregistrent tout ce qui se passe dans chaque aile de la prison. Il a également confirmé qu'une même cellule ne pouvait plus être occupée par plusieurs prisonniers sécuritaires présentant un risque élevé d'évasion.

Le 6 septembre dernier, six prisonniers palestiniens écroués pour terrorisme se sont enfuis de la prison Gilboa, dans le nord d'Israël, via un tunnel creusé sous un évier et débouchant à l'extérieur du pénitencier.

Rapidement capturés par les forces israéliennes, les évadés ont tous été condamnés à cinq ans de détention supplémentaires.