Israël: Yaïr Lapid s'entretient avec le président du Conseil européen

Y. Lapid a réitéré l'opposition d'Israël à un retour à l'accord sur le nucléaire

Le Premier ministre Yair Lapid s'est entretenu ce mardi avec le président du Conseil européen, Charles Michel.

Le Premier ministre israélien a exprimé sa grande satisfaction pour la décision du Conseil européen de convoquer une réunion du Conseil d'association avec Israël après de nombreuses années au cours desquelles il ne s'est pas réuni, et s'est félicité de son engagement et celui du président Michel sur la question.

Yair Lapid et Charles Michel ont échangé leurs points de vue sur les défis internationaux et discuté des effets de la guerre en Ukraine sur les crises alimentaire et énergétique mondiales, ainsi que des moyens par lesquels Israël est susceptible de contribuer à faire face à celles-ci.

Les deux hommes ont enfin discuté de la menace nucléaire iranienne, tandis que le Premier ministre israélien a réitéré l'opposition de l'Etat hébreu à un retour à l'accord sur le nucléaire.