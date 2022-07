Israël: le footballeur arabe Munas Dabbur quitte l'équipe nationale de football

Le sportif avait critiqué le gouvernement et la police durant les émeutes dans les villes mixtes du pays

Le footballeur arabe Munas Dabbur a annoncé mardi qu'il quittait l'équipe nationale israélienne, plus d'un an après avoir fait l'objet de condamnations par ses coéquipiers et les supporters pour ses critiques d'Israël concernant Jérusalem.

L'attaquant de 30 ans, qui joue pour l'équipe allemande de Bundesliga Hoffenheim, a partagé un post sur Instagram annonçant sa retraite de l'équipe israélienne.

"Je voudrais vous informer de ma décision de mettre fin à mon contrat avec l'équipe nationale israélienne. Je voudrais remercier ma famille et tous ceux qui m'ont toujours soutenu", a-t-il écrit en légende d'une photo de lui portant le maillot de l'équipe nationale de football.

Le sportif n'a pas expliqué pourquoi il avait pris cette décision.

En mai 2021, en pleine opération de Tsahal à Gaza et alors que des tensions intercommunautaires sévissaient dans les villes mixtes israéliennes, le footballeur avait suscité une vive polémique après avoir écrit sur les réseaux sociaux que "Dieu s'occuperait des auteurs d'injustices". Selon ses propres dires, Munas Dabbur faisait référence dans son post au gouvernement israélien et à la police, qu'il accusait de faire un usage excessif de la force.

Après cela, le sportif était devenu la cible de huées constantes de la part des supporters israéliens et avait été suspendu durant deux matches disputés par l'équipe nationale.