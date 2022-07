Israël: ouverture d'une nouvelle tombe dans l'affaire des enfants yéménites "enlevés"

Demeure à présent l'espoir de trouver des restes dentaires ou des traces d'ADN permettant de résoudre l'énigme

Une nouvelle tombe a été ouverte mercredi au cimetière Nachalat Itzhak à Tel Aviv, dans le cadre de l’affaire dite des "enfants yéménites", a rapporté WallaNews.

L'ouverture de la sépulture présumée de Yossef Melamed, a été effectuée à la demande de la famille de l'enfant qui espère résoudre le mystère de ce qui est arrivé.

Selon le site d'information, Yossef Melamed était encore bébé lorsque sa mère l'a emmené à l'hôpital Hadassah. Le lendemain son décès a été annoncé, et le personnel médical a procédé à son enterrement, a-t-on dit à la mère.

Mais quelques années plus tard, un courrier est adressé à la famille annonçant qu'au terme d'une enquête, il a été découvert au ministère de l'Intérieur que leur fils a quitté le pays en 1963 et n'est pas mort.

La mère de l'enfant, âgée à présent de plus de 90 ans, croit toujours qu'il est vivant et qu'il n'a pas été enterré au cimetière Nachalat Yitzhak - où se trouve la pierre tombale avec son nom gravé.

Demeure à présent l'espoir de trouver des restes dentaires ou des traces d'ADN permettant de résoudre le mystère et d'apporter la lumière sur ce qui est arrivé à Yossef Melamed.

L'Institut de médecine légale a indiqué que les tombes ne pouvaient être ouvertes qu'en été et qu'après l'examen du corps de Yossef Melamed, il sera décidé de procéder ou non à l'ouverture de huit autres tombes.

En mai dernier, les restes de plusieurs corps ont été retrouvés après avoir soulevé la pierre tombale de la sépulture du bébé Uziel Houri, l'un des enfants yéménites présumé enlevé. Les fouilles ont depuis été arrêtées afin d'obtenir un permis d'examen par le tribunal.

L’affaire des enfants yéménites implique plus d’un millier de familles, issues essentiellement du Yémen, des Balkans, et d’Afrique du Nord et remonte aux années 50, peu après la création de l'Etat d'Israël.

Les autorités auraient annoncé le décès d'enfants lors de soins médicaux, tandis qu'ils auraient été enlevés et confiés à des couples sans enfants d’origine européenne.

Trois commissions d’enquête ont été crées, mais aucune preuve d'enlèvement institutionnalisé n'a pu être apportée.

En février 2021, le gouvernement précédent a adopté un projet d'indemnisation des familles, qui exhortent toutefois les autorités à révéler des documents confidentiels, jugeant le dédommagement financier, comme étant le "prix du silence".