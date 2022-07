"Ces failles ont gravement porté atteinte à la sécurité des Israéliens"

Le contrôleur de l'État Matanyahou Engelman a affirmé mercredi que la police et le Shin Bet ont manqué à leurs devoirs lors des émeutes de l'année dernière, entre les communautés juives et arabes, qui ont eu lieu pendant un conflit majeur entre Tsahal et les groupes terroristes à Gaza.

"Les violentes émeutes qui ont eu lieu pendant l'opération ' Gardien des remparts' ont révélé des déficiences majeures dans les activités des forces de sécurité", a écrit M. Englman, ajoutant que ces failles ont gravement porté atteinte à la sécurité des Israéliens.

L'une des défaillances flagrantes soulignées dans le rapport est l'absence de réponse de la police à près de 3.000 appels passés au numéro d'urgence 100 entre le 11 et le 13 mai, tandis qu'environ 4.000 autres appels sont restés sans réponse significative.

M. Engelman a également signalé avoir trouvé des failles importantes dans la répartition des responsabilités entre le Shin Bet et la police, ce qui a contribué à des lacunes en matière de renseignement.

Pendant l'opération "Gardiens des remparts", environ 4.360 roquettes ont été tirées sur Israël depuis Gaza, faisant une quinzaine de morts israéliens et des dizaines de blessés.