Israël réclame la dissolution d'une commission d'enquête de l'ONU après des propos antisémites

L'ambassadrice américaine au Conseil des droits de l'homme de l'ONU a également condamné ces propos

Israël a fustigé ce jeudi les propos de Miloon Kothari, membre de la commission d'enquête mandatée par l'ONU pour faire la lumière sur le conflit de mai 2021 entre Israël et le Hamas.

"La communauté internationale devrait être scandalisée par les propos antisémites de Miloon Kothari", a déclaré la porte-parole internationale du ministère des Affaires étrangères.

"Ses remarques racistes sur prétendu 'lobby juif' qui contrôle les médias, et sa remise en question du droit d'Israël à exister en tant que membre de la famille des nations, font écho aux jours les plus sombres de l'antisémitisme", a-t-elle ajouté, affirmant que cette commission d'enquête était "le summum de l'hypocrisie morale".

Israël ainsi appelé à la dissolution de la commission d'enquête qualifiée "d'illégitime et partiale".

Des propos qui font écho à ceux tenus un peu plus tôt par l'ambassadrice américaine au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Michèle Taylor.

"Nous sommes scandalisés par les récents commentaires antisémites et anti-israéliens d'un membre de la commission d'enquête mandatée par l'ONU. Ces remarques inacceptables exacerbent malheureusement nos profondes inquiétudes quant à la nature, au fonctionnement du COI, et au traitement disproportionné et biaisé d'Israël par le CDH", a écrit l'ambassadrice sur Twitter.

Mercredi, plusieurs ONG et associations juives ont également appelé à la dissolution de la commission d'enquête.