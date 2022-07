Israël: une soldate qui a fait son service à la prison de Gilboa révèle avoir été "remise à un prisonnier" et violée

"Il aurait pu m'assassiner, ou me prendre en otage, nous étions seuls dans ces moments-là"

Une soldate israélienne qui a effectué son service militaire en tant que gardienne à la prison de Gilboa où 6 prisonniers s'étaient échappés en 2021, a révélé à Channel 12 avoir été violée par un prisonnier de sécurité.

"J'ai grandi dans une famille sioniste et j'ai été élevée dans l'amour de la patrie", a déclaré Hila (pseudo). "Je me suis enrôlée dans Tsahal pour servir notre pays bien-aimé et j'ai demandé à remplir un rôle important. J'ai été chargée de surveiller les ennemis de l'État - les prisonniers de sécurité qui ont tout fait pour effacer l'existence d'Israël et ont assassiné des Juifs", a révélé la jeune femme.

Les prisonniers palestiniens avaient commencé à creuser un tunnel dans la prison de Gilboa en décembre 2020 pour préparer leur évasion spectaculaire via les douches.

En prison, elle s'est rendu compte qu'il y avait un "commandant" qui était en fait "un terroriste palestinien avec du sang sur les mains qui contrôlait tous les officiers et le personnel qui lui obéissaient et exécutaient ses demandes sans argumenter. Elle décrit comment le prisonnier se promenait librement dans les couloirs de la prison sans menottes, et "touchait le corps des soldates sans entrave".

L'une des choses les plus graves qu'elle décrit est le fait que ses commandants étaient non seulement au courant de ce qui se passait - mais "l'ont remise" au prisonnier palestinien.

"Les personnes qui devaient me préserver ont en réalité veillé à ce que je reste seule avec lui - à l'encontre du règlement. Dans le but qu'il puisse me faire du mal et abuser de moi sexuellement à plusieurs reprises. J'étais devenue son esclave sexuelle privée," a-t-elle confié.

"Il aurait pu m'assassiner, ou me prendre en otage, nous étions seuls dans ces moments-là, tout le monde savait mais tout le monde a gardé le silence. Peut-être qu'ils espéraient que j'emporterais ce secret dans ma tombe. Honte à l'État," a-t-elle poursuivi.

Hila a lancé une campagne de financement participatif afin qu'elle puisse continuer à mener son combat contre les viols en prison.

"J'exige qu'une commission d'enquête indépendante soit mise en place. Soutenez mon combat, j'ai besoin d'une aide financière pour traduire en justice toutes les personnes impliquées", a conclu la jeune femme.