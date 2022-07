Haine d'Israël: six écoles de Jérusalem-Est placées sous licence conditionnelle

Des manuels glorifiant la lutte armée contre Israël et contenant des théories du complot ont été découverts

La ministre de l'éducation Yifat Shasha-Biton a annoncé jeudi qu'elle avait donné des instructions pour retirer des licences permanentes de six écoles de Jérusalem-Est, en raison d'incitations contre Israël et l'armée israélienne.

Les écoles recevront une licence conditionnelle pendant un an, au cours duquel elles seront tenues de modifier leur programme d'enseignement au risque de perdre entièrement leur licence d'exploitation.

Il a été constaté que les écoles utilisaient des manuels scolaires faisant "l'apologie des prisonniers et de leur lutte armée contre l'État d'Israël, des théories de conspiration sur le refus de traitement des patients et les dommages intentionnels causés au personnel médical, des accusations selon lesquelles [Israël] serait responsable de la crise de l'eau dans l'Autorité palestinienne et des affirmations graves sur les meurtres, les déplacements et les massacres militaires", a déclaré le ministère de l'éducation dans un communiqué.

Les directeurs du collège Ibrahimieh et de cinq autres écoles gérées par l'organisation Al-Eman ont été convoqués pour une audition. Ensemble, ces écoles accueillent environ 2.000 élèves.

"L'incitation contre l'État d'Israël et les soldats de Tsahal dans les manuels scolaires des enfants est un phénomène intolérable qui sera traité avec sévérité", a affirmé Mme Shasha-Biton.

Au début du mois, un lycée de Jérusalem-Est a suscité l'indignation après la diffusion d'une vidéo montrant une pièce de théâtre dans laquelle des élèves déguisés pointaient des armes sur d'autres élèves déguisés en juifs religieux, les yeux bandés et à genoux.