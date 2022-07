Israël: pourquoi la high-tech doit-elle investir la périphérie?

La ville de Tel-Aviv compte pas moins de 2.383 entreprises de high-tech

D'après les données récemment publiées par l'Autorité de l'innovation en Israël, Tel-Aviv compte 2.383 entreprises de high-tech au détriment des villes de périphérie au nord et au sud qui peinent à se développer dans ce secteur, rapporte le Jerusalem Post.

Le gouvernement s'est fixé comme objectif national de porter à 15 % le taux de personnes employées dans la haute technologie d'ici 2026. Parallèlement, il souhaite favoriser l'implantation d'entreprises de haute technologie en périphérie.

Plusieurs bénéfices pourraient en découler, selon le rapport cité : résoudre le problème de la pénurie de personnel dans le secteur et apporter une solution au problème de la diversité au sein de la population des travailleurs ; et favoriser non seulement les villes et leurs habitants, mais aussi l'ensemble du domaine. C'est la clé de l'égalité des chances et de la réduction des écarts sociaux pour le gouvernement.

Selon les pouvoirs publics, "les villes périphériques ont un potentiel inutilisé, et doivent devenir indépendantes de "l'État de Tel Aviv".

Beersheba, dite "capitale du Néguev", a par exemple des points d'ancrage importants : des centres universitaires, tels que l'Université Ben-Gourion et le SCE - Shamoon College of Engineering, le centre médical Soroka, le Hi-Tech Park. Pourtant, encore peu de start-up s'y sont installées.

Le développement d'une industrie intelligente - pas seulement dans les villes centrales - pourra, relève le Jerusalem Post, promouvoir l'État d'Israël, renforcer sa position financière et le placer au niveau des grandes puissances mondiale dans ce secteur.

Selon lui, un plan national d'envergure est nécessaire pour encourager, développer, investir et conduire à l'établissement d'entreprises de haute technologie en dehors de la bulle de Tel-Aviv. Notamment, des incitations fiscales conséquentes pourraient encourager les entreprises à quitter le centre du pays et investir la périphérie.