Israël: "Il n'est pas normal qu'une soldate de Tsahal soit violée pendant son service par un terroriste" (Yaïr Lapid)

Le Premier ministre a promis de mettre l'accent sur l'éradication des violences contre les femmes

Le Premier ministre israélien Yaïr Lapid s'est exprimé dimanche en conseil des ministres concernant les violences faites aux femmes, alors que deux femmes juive et arabe ont été assassinées la semaine dernière et qu'une soldate de Tsahal a été violée par un terroriste alors qu'elle effectuait son service militaire en prison.

"La violence contre les femmes est une tache sur le pays et elle ne peut pas continuer. C'est notre rôle en tant que société et c'est notre devoir en tant que gouvernement d'éradiquer le phénomène. La ministre des Transports Merav Michaeli m'a contacté pour tenir une réunion spéciale sur le sujet, nous la tiendrons," a-t-il déclaré.

"Il n'est pas normal qu'une soldate de Tsahal soit violée pendant son service par un terroriste. Hier, j'ai longuement discuté de la question avec le ministre de la Sécurité intérieure et avec le commissaire de l'administration pénitentiaire. On m'a présenté les mesures prises par le Service de sécurité pour s'assurer qu'un tel cas ne se reproduise plus jamais. Le cas en question doit faire l'objet d'une enquête et nous veillerons à ce que la soldate reçoive de l'aide et nous traduirons les coupables en justice", a-t-il poursuivi.

Il a également déclaré que son gouvernement a fait plus que tous les gouvernements précédents sur la question de la violence faite aux femmes. Plus de 200 millions de shekels ont été alloués au programme national de prévention et de traitement de la violence domestique. 21 millions de shekels ont été investis pour le traitement psychologique des victimes.

"C'est bien sûr loin d'être suffisant. Nous devons faire plus et nous ferons plus. Les femmes et les filles de ce pays devraient se sentir en sécurité chez elles et en sécurité lorsqu'elles quittent la maison", a affirmé Yaïr Lapid.

En outre, le Premier ministre a annoncé que le gouvernement prendra une décision aujourd'hui pour la création d'un parc industriel d'emploi conjoint entre Israël et la Jordanie.

"Il s'agit d'une initiative qui apportera des emplois aux deux pays, fera progresser nos relations économiques et politiques et approfondira la paix et l'amitié entre les deux pays. Je remercie la ministre des Transports d'avoir mobilisé les professionnels au profit de la démarche. Il s'agit d'une zone industrielle commune, située à la frontière qui permettra aux entrepreneurs et hommes d'affaires israéliens et jordaniens de communiquer directement. Il créera des coentreprises de commerce, de technologie et d'industrie locale", a déclaré M. Lapid.

Enfin, il s'est exprimé sur le coût de la vie en Israël alors que les prix augmentent dans divers secteurs de l'économie.

"Le gouvernement ne restera pas les bras croisés. Si les importateurs augmentent les prix sans restriction, ils constateront que nous avons ouvert le marché aux importations parallèles, que nous avons supprimé les barrières dans les ministères de l'Economie et de la Santé et, surtout, que nous avons introduit la concurrence sur le marché. Ceux qui pensent avoir le monopole de certains produits se trompent. Depuis 15 ans, rien n'a été fait sur le coût de la vie ici, mais ce gouvernement est différent : le prix du carburant baisse aujourd'hui à minuit, nous avons entamé une réforme dans le domaine des importations, et nous sommes déterminés à la poursuivre de toutes nos forces," a-t-il conclu.