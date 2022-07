Israël: manifestation silencieuse contre le crime à Rahat, "nous vivons dans l'insécurité jusque dans nos maisons"

"Le sang de nos enfants, de nos jeunes et de nos femmes n'est pas bon marché"

Une manifestation silencieuse aura lieu ce soir à 18h près du centre communautaire de Rahat, la plus grande ville bédouine du Néguev, contre le crime et la violence suite au meurtre d'un jeune homme la semaine dernière.

Wissam, 26 ans a été abattu dans la cour de sa maison lors d'une fusillade qui a également fait 7 blessés. Ce meurtre s'ajoute à une liste déjà longue de victimes depuis le début de l'année dans le secteur arabe.

La manifestation de ce dimanche soir est à l'initiative d'un groupe de jeunes qui agit en faveur du bien-être des habitants, en collaboration avec la municipalité et le centre communautaire de Rahat.

"Le sang de nos enfants, de nos jeunes et de nos femmes n'est pas bon marché. Nous ne laisserons pas les tireurs tuer nos enfants", tel est le slogan que l'on peut lire sur les prospectus pour la manifestation qui va notamment mobiliser la jeunesse de la ville.

"Nous avons décidé de réagir après l'assassinat de Wissam en organisant une manifestation silencieuse qui a pour but de délivrer un message clair aux habitants de la ville, à la police et au gouvernement: il faut stopper immédiatement la vague de violence qui se propage jour après jour dans la société arabe", a déclaré Samy Ashwi, activiste à l'initiative du rassemblement, à i24NEWS.

"La semaine dernière, c'était Wissam mais ça peut être n'importe qui d'entre nous. Nous voulons que la police entre dans les villages et mette fin aux violences avec fermeté, afin d'empêcher le prochain meurtre. Nous ne souhaitons pas enregistrer de nouveaux morts, nous en avons marre. Nous vivons dans un sentiment d'insécurité, sur les routes, au travail et même dans nos propres maisons. Wissam est mort dans sa maison, dans le lieu qui est censé être le plus sûr," a-t-il poursuivi.

A Rahat, le crime d'honneur et les nombreuses violences qui font rage dans la communauté arabe ont fait des dizaines de morts ces derniers mois, essentiellement des hommes. Le gouvernement a pourtant alloué un budget important à l'éradication du crime en mobilisant davantage de forces de l'ordre dans les villes arabes du Néguev.