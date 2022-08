Israël: des mails de menaces envoyés à la famille du Premier ministre Yaïr Lapid

Les menaces concernaient sa femme et ses enfants

Ces dernières semaines, le bureau du Premier ministre israélien a contacté le Shin Bet pour lui demander d'enquêter sur les menaces reçues par l'épouse de Yaïr Lapid, Lihi, dans un courriel anonyme.

Plusieurs emails ont été envoyés ce mois-ci de la même adresse, contenant des blasphèmes, des malédictions et des menaces contre le Premier ministre et sa famille.

La personne qui a envoyé les e-mails a été localisée. Le Shin Bet a déclaré avoir déterminé que le niveau de menace était faible et que des instructions de sécurité avaient été transmises à la garde rapprochée de Mme Lapid.

"L'incitation et la division arrivent - c'est terrible et effrayant", a déclaré Lihi Lapid suite à un reportage dans Walla concernant les menaces. "C'est un rappel supplémentaire du fait que nous devons tous trouver [ce qui nous unifie et nous relie]."

Le mois dernier, Lihi Lapid a reçu un e-mail qui souhaitait que sa famille finisse "écrasée sur la route" et soit atteinte de "métastases cérébrales."

"Comment une p**** comme vous et un chien comme votre mari sont-ils arrivés à un tel statut ?", lisait-on dans le titre de l'e-mail.

Quelques jours plus tard, un autre courriel est arrivé de la même adresse, insultant les membres de la famille de Lapid, y compris ses enfants, avec des mots similaires.

Un e-mail a également été envoyé à la sœur de Lapid et à sa famille, dans lequel on pouvait lire : "Ils finiront comme la sœur de Yair sur la route et Yair le fils de p**** nazi aura un cancer. Ils auront un cancer amen et chaque jour nous prions pour que cela arrive bientôt."

L'ancien Premier ministre Naftali Bennett avait également reçu des lettres de menaces contenant des balles réelles.