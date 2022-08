Israël: nouvelle affaire de harcèlement sexuel envers une soldate à la prison de Gilboa

"Je souffre toujours de crises d'angoisse mais j'essaie de prendre du recul"

Une nouvelle affaire sordide concernant la prison de Gilboa a été dévoilée au grand jour dans les médias israéliens lundi. En 2014, Ella y effectuait son service militaire comme gardienne, lorsqu'un terroriste a commis un acte obscène envers elle.

La jeune femme raconte que pendant ses gardes de nuit, elle était seule pour surveiller environ 120 prisonniers de sécurité.

L'un d'eux qui se trouvait dans une cellule fermée à clé à ce moment-là, l'a regardée, a baissé son pantalon et a commencé à se masturber devant elle.

"Je devais m'occuper de lui, car c'était un prisonnier sous surveillance", a-t-elle répété. "J'ai été choquée par ce qu'il a fait. Je suis allé voir les commandants et j'ai porté plainte, et ils ont dû transmettre la plainte au commandant de la prison et aux autorités compétentes," a-t-elle déclaré mais ses commandants ont refusé d'intervenir.

En tant que soldate, elle a déclaré qu'elle n'avait pas eu l'occasion de parler directement avec l'officier du renseignement, alors elle s'est tournée vers un commandant. "On m'a dit que l'officier du renseignement voulait que j'aille dans une autre aile de la prison et que je parle à un autre garde de sécurité, qui avait un statut élevé dans la prison, afin de" clore l'affaire ".

"J'ai pleuré et j'ai appelé un autre gardien en qui je pouvais avoir confiance et je lui ai dit", a déclaré Ella. "Je cherchais quelqu'un pour me réconforter car je n'avais pas été écoutée. J'avais l'impression qu'à chaque fois que j'entrais dans l'aile, le prisonnier me regardait et se touchait. Ils ne l'ont pas sanctionné, il n'est même pas allé au cachot," a-t-elle poursuivi.

Il y a quelques mois, elle a déposé une plainte détaillée auprès de l'unité nationale d'enquête pénitentiaire à Lahav 433, et tente actuellement de reconstruire sa vie. "Je souffre toujours de crises d'angoisse mais j'essaie de prendre du recul avec ce qu'il s'est passé", a-t-elle déclaré.

La semaine dernière, une soldate de Tsahal qui a également fait son service à la prison de Gilboa a dévoilé avoir été violée par un prisonnier de sécurité pendant son service. Le Premier ministre Yaïr Lapid a promis qu'une enquête serait ouverte et qu'aucune autre affaire du genre ne serait tolérée.