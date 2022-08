Israël: les disparités salariales dans l'enseignement sont parmi les plus élevées des pays de l'OCDE

En moyenne, les jeunes enseignants ne gagnent que 29 % du salaire des enseignants expérimentés

Israël possède l'un des plus grands écarts de salaires entre enseignants au monde, selon un rapport de l'OCDE sur les salaires des enseignants en 2021 qui a été publié dimanche.

Les données de l'Organisation de coopération et de développement économiques montrent que les salaires mensuels varient de 5.880 shekels (1.700 euros environ) pour les enseignants en formation à 25.346 shekels (7.300 euros environ) pour les directeurs d'école, avec un salaire moyen pour un enseignant à temps plein de 13.971 shekels (4.000 euros environ).

En moyenne, les jeunes enseignants ne gagnent que 29 % du salaire des enseignants expérimentés. Le rapport attribue cela à deux facteurs : les différences de salaire de base, qui sont parmi les plus élevées au monde, et le faible taux d'emploi des enseignants débutants.

En outre, si l'OCDE relève que le salaire moyen des enseignants est à peu près équivalent à la moyenne de tous les pays de l'OCDE (et que le salaire moyen des directeurs est légèrement supérieur), elle pointe que le salaire moyen des enseignants débutants en Israël est bien inférieur à la moyenne des 38 pays riches membres de l'organisation.

Un enseignant débutant en Israël gagne environ 40 % du salaire des enseignants les mieux payés d'Israël, tandis que la moyenne de l'OCDE est de 60 % de ce salaire de référence.

Cet écart important dans les salaires s'avère décourageant pour les nouveaux enseignants et crée un manque de motivation à l'origine d'une vague de démissions parmi ces jeunes instituteurs et professeurs. Ainsi selon un autre rapport du ministère des Finances, environ 60 % des enseignants ayant entre deux et cinq ans d'ancienneté ont démissionné au cours des trois dernières années, créant une pénurie dans le secteur.

L'autre élément marquant de ces données est que le nombre de jours d'école des élèves israéliens est le plus élevé de tous les pays de l'OCDE, avec 214 jours d'école par an pour l'école primaire et 205 pour l'école secondaire, alors que la moyenne mondiale est respectivement de 186 et 184.

A l'issue de la publication du rapport, le représentant du ministère des Finances, Kobi Bar-Nathan a reconnu la responsabilité du ministère sur la question des disparités salariales.

"Les données qui ressortent du rapport soulignent la nécessité d'une rémunération plus importante pour les jeunes enseignants", a-t-il déclaré. "En tant que responsables du trésor public, nous avons la lourde responsabilité de nous assurer que l'utilisation des fonds publics rende le système éducatif le meilleur possible", a-t-il ajouté.

Alors que le syndicat des enseignants et le ministère des Finances sont engagés dans un véritable bras de fer depuis plusieurs mois autour de la question des salaires et des congés, Kobi Bar-Nathan a indiqué qu'un accord était imminent.