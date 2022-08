Israël/Viol présumé d'une soldate: B. Gantz interdit la présence de militaires femmes dans les prisons de haute sécurité

La soldate aurait été violée au vu et au su de la direction de la prison

Suite au scandale de viols présumés d'une soldate par un détenu, le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a ordonné l'interdiction immédiate de la présence de femmes militaires dans les prisons de haute sécurité.

Il a par ailleurs demandé une réévaluation de la présence des conscrits des deux sexes dans les établissements pénitentiaires.

Cette décision intervient après l'indignation suscitée dans le pays par le témoignage d'une soldate sur la Chaîne 12, qui a révélé avoir été violée par un détenu alors qu'elle effectuait son service en tant que gardienne à la prison de Gilboa. Le tout au vu et au su de la direction de l'établissement, qui l'aurait elle-même livrée à ce prisonnier.

"Les personnes qui étaient censées me protéger ont en réalité veillé à ce que je reste seule avec lui, à l'encontre du règlement, dans le but qu'il puisse abuser de moi sexuellement. J'étais devenue l'esclave sexuelle de ce terroriste," a-t-elle confié.

Le Premier ministre Yaïr Lapid a exprimé son indignation face à ces révélations lors du dernier Conseil des ministres.

"Il est inconcevable qu'une soldate de Tsahal soit violée pendant son service par un terroriste. J'ai longuement discuté de la question avec le ministre de la Sécurité intérieure et le commissaire de l'administration pénitentiaire. Ils m'ont présenté les mesures prises par le Service de sécurité pour s'assurer que de telles choses ne se reproduisent plus jamais. Les faits en question doivent faire l'objet d'une enquête et nous veillerons à ce que les coupables soient traduits en justice", a-t-il dit.