Israël: fermeture des routes dans la région proche de Gaza après l'arrestation d'un chef du Jihad islamique

La décision a été prise "en raison d'une menace directe contre des civils" (Tsahal)

L'armée israélienne a demandé mardi matin la fermeture de plusieurs axes routiers le long de la frontière avec Gaza par mesure de précaution contre d'éventuelles attaques depuis le territoire palestinien à la suite de l'arrestation d'un haut responsable du groupe terroriste Jihad islamique en Cisjordanie.

La décision a été prise "en raison d'une menace directe contre des civils et après une évaluation de la situation au cours de laquelle l'armée a identifié une augmentation de l'activité terroriste liée au Jihad islamique", a déclaré Tsahal dans un communiqué.

La plage Zikim, la plus méridionale de la Méditerranée, a été interdite aux visiteurs, les services ferroviaires entre Ashkelon et Sderot ont pour l'heure été suspendus, et le poste-frontière d'Erez, seul point de passage permettant le transit entre Israël et la bande de Gaza, a également été fermé.

Lors d'un raid antiterroriste, Tsahal a arrêté lundi soir un haut responsable du Jihad islamique palestinien dans la ville de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie. Bassem Saadi a été interpellé avec son gendre et assistant, Ashraf al-Jada.

Lors de cette opération, des agents infiltrés dirigés par les services de sécurité intérieure Shin Bet sont entrés dans le camp de réfugiés de Jénine où ils ont "arrêté deux personnes suspectées d'activités terroristes. Des terroristes ont alors ouvert le feu sur eux, et les agents ont riposté en tirant à balles réelles", a indiqué un porte-parole de la police israélienne.

Au cours de cette intervention, un Palestinien a été tué, selon le ministère de la Santé palestinien. "Dirar Riad Al-Kafrini, qui a été abattu par les forces d'occupation israéliennes, est arrivé mort à l'hôpital de Jénine", a-t-il précisé.