Israël approuve "secrètement" plus de 500 millions de shekels pour le financement d'un système laser de défense antimissile

Le système, le 1er du genre à avoir prouvé son efficacité, devrait être en partie financé par Washington

Le comité ministériel pour l'achat d'armes a approuvé un financement de plus de 500 millions de shekels (plus de 145 millions d'euros) pour le développement d'un système laser de défense antimissile israélien, dont la production sera prise en charge par l'Autorité israélienne pour le développement de l'armement Rafael.

Le comité, "secrètement" convoqué il y a quelques jours, selon Haaretz, a approuvé la proposition de budget du ministre de la Défense Benny Gantz pour le système. Le financement sera étalé sur six années et sera officiellement alloué au "développement et à l'acquisition d'un système avancé de défense sol-air, ainsi que d'un système air-air pouvant être installé sur des avions". Le budget de ce dernier n'a pas été discuté en réunion.

L'approbation formelle du budget du programme, prélevé dans la caisse du ministère de la Défense, permettra aux ingénieurs de formuler un plan de test et de développement à long terme, et de préparer l'acquisition du système.

Le comité a approuvé le financement du système après qu'il a été présenté au président américain Joe Biden lors de sa visite d'État en Israël le mois dernier, et après une série de tests préliminaires réussis. La performance fait de ce système le premier du genre au monde à avoir fait ses preuves dans des applications militaires réelles.

Selon des sources impliquées dans le projet, le gouvernement américain devrait participer au financement et au développement du système, la manière exacte dont la coopération prendra forme n'a toutefois pas été détaillée.

En avril dernier, le ministère de la Défense a révélé qu'un système de défense aérienne laser en cours de développement a abattu avec succès des drones, des roquettes, des mortiers et des missiles antichars lors d'une première série de tests un mois plus tôt.