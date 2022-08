Israël: le commandant de la prison de Gilboa interrogé par la police à propos du viol d'une soldate

Une enquête a été ouverte

Le commandant qui dirigeait la prison de Gilboa au moment du viol d'une soldate israélienne pendant son service militaire en tant que gardienne, par un détenu palestinien, a été interrogé par la police lundi.

L'homme a confirmé avoir subi des heures d'interrogatoire mais n'a pas donné d'autres détails.

Plus tôt dans la journée de lundi, le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a déclaré qu'il allait "réexaminer le placement de femmes soldats et officiers de carrière dans les services pénitentiaires israéliens, étant donné que leur tâche consiste à s'occuper directement des prisonniers de sécurité".

L'ancienne gardienne de la prison de Gilboa a affirmé la semaine dernière qu'elle avait été violée par l'un des détenus, alors que son commandant était non seulement au courant de l'agression mais l'avait "remise" au prisonnier.

"J'ai grandi dans une famille sioniste et j'ai été élevée dans l'amour de la patrie", avait témoigné la soldate Hila (pseudo). "Je me suis enrôlée dans Tsahal pour servir notre pays bien-aimé et j'ai demandé à remplir un rôle important. J'ai été chargée de surveiller les ennemis de l'État - les prisonniers de sécurité qui ont tout fait pour effacer l'existence d'Israël et ont assassiné des Juifs", a révélé la jeune femme.

Selon elle, le commandant a autorisé le détenu à se promener librement dans les couloirs de la prison sans menottes et a "touché le corps des femmes soldats."

Le Premier ministre israélien Yair Lapid a déclaré dimanche qu'"il n'est pas possible qu'une soldate soit violée par un terroriste pendant son service" et s'est engagé à ce qu'une enquête indépendante soit lancée pour s'assurer "qu'un tel incident ne se reproduise jamais."