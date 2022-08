Israël/Viols présumés: le ministre de la Sécurité intérieure opposé à ce que les soldates ne soient plus autorisées dans les prisons

Les témoignages de soldates affirmant avoir été victimes d'abus sexuels se succèdent

Le ministre de la Sécurité publique, Omer Bar Lev, a rejeté la demande du ministre de la Défense Benny Gantz de mettre en œuvre une interdiction immédiate de la pratique consistant à placer des femmes soldates de Tsahal dans les services pénitentiaires israéliens pour servir de gardes aux prisonniers de sécurité palestiniens.

Dans une lettre publiée mercredi matin, Omer Bar Lev a répondu à la requête de Benny Gantz en début de semaine, intervenue suite qui a un sixième témoignage d'une soldate affirmant qu'elle avait été abusée sexuellement par Mohammed Atallah, prisonnier de haute sécurité, détenu à la prison de Gilboa.

Dans sa lettre, Benny Gantz a exigé que les femmes cessent immédiatement de servir dans les établissements pénitentiaires, en attendant une enquête approfondie sur ces allégations.

Cependant, dans sa réponse à Benny Gantz, Omer Bar Lev a cité un accord de 2005 entre le ministère de la Défense, l'armée israélienne, les services pénitentiaires du pays et le ministère de la Sécurité publique dans lequel il a été décidé que la surveillance et la garde des prisonniers de sécurité palestiniens seraient transférées à l'armée israélienne. A ce titre, les conscrits hommes et femmes peuvent être amenés à effectuer leur service au sein des prisons.

"En ce qui concerne votre demande d'interdire aux conscrits de rester avec les prisonniers de sécurité, je voudrais vous informer que lesdits soldats s'occupent exclusivement de la garde et de l'escorte des prisonniers de sécurité. Dans ce cadre, tout séjour d'un soldat dans les quartiers de haute sécurité est contraire aux instructions et sera punie avec toute la sévérité de la loi", a écrit le ministre de la Sécurité intérieure.

"A la lumière de tout ce qui a été dit, un changement d'affectation des soldats dan les prisons nécessite un changement de législation à la Knesset", a-t-il ajouté.

Poursuivant, Omer Bar Lev a fait référence à une enquête de Tsahal sur la qualité des conditions de service des soldats transférés dans les prisons, dont les conclusions ont été publiées dans un rapport en mai 2022.

"Comme vous le savez probablement, dans le rapport final publié par l'équipe d'inspection en mai 2022, il a été déterminé que" l'équipe a été impressionnée que tous les conscrits servant dans les établissements pénitentiaires soient satisfaits de leur service et soient même fiers du travail qu'ils font Ainsi, la plupart des conscrits ont exprimé leur volonté de continuer à servir dans la prison de façon permanente".