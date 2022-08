"Le plan de déploiement des câbles pour l'internet à haut débit est en bonne voie"

Le ministre israélien des Communications, Yoaz Hendel, a publié cette semaine les dernières données sur l'accessibilité et la satisfaction des citoyens israéliens connectés à la fibre optique.

Une enquête récente menée par l'Institut de recherche Smith pour le compte du ministère des Communications, montre que 78% des personnes connectées à la fibre optique sont satisfaites de son utilisation, et que 43% des personnes non connectées à la fibre optique voudraient l'être lorsqu'elle sera disponible dans leur région.

En juin 2022, plus de 1.6 million de foyers en Israël avaient accès à la fibre optique, selon le ministère.

"Nous continuons à connecter Israël. La révolution de la fibre optique est passée du rêve à la réalité sur le terrain en l'espace de deux ans, et apporte une formidable croissance économique", a déclaré le ministre Yoaz Hendel.

"La demande de fibre optique est énorme et le public en est satisfait. Cela ne se passe pas seulement dans les grandes villes. La réforme fait en sorte que l'infrastructure de fibre optique soit déployée simultanément dans la périphérie et le long des frontières et, d'ici la fin de l'année, 70% des citoyens israéliens y auront accès", a-t-il affirmé.

Selon les prévisions, tous les foyers israéliens devraient avoir accès à une infrastructure en fibre optique d'ici 2026.