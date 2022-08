La salle d'urgence a été offerte par le philanthrope Sylvan Adams

Avec une superficie de 86.000 mètres carrés, la plus grande salle d'urgence d'Israël et du monde a été inaugurée mercredi au centre médical Ichilov de Tel-Aviv.

La salle a été conçue pour répondre à la fois aux besoins d'urgence habituels et à gérer l'afflux de blessés en cas de guerre ou d'attaques terroristes.

Dotée de 100 lits qui peuvent être doublés en cas d'urgence, la salle a été nommée Sylvan Adams, un philanthrope canado-israélien qui a fait don de 28 millions de dollars à l'hôpital. M. Adams est également connu pour avoir contribué à la tenue du Trophée des champions au stade Bloomfield dimanche dernier.

"À Ichilov, je suis heureux d'offrir aux résidents de l'État d'Israël la salle d'urgence la plus grande et la plus avancée de son genre", a-t-il déclaré lors de la cérémonie.

"Cette salle d'urgence combine ce que l'État d'Israël a de mieux à offrir - notre incroyable capital humain qui produit les meilleurs médecins, infirmiers et équipes médicales du monde, et la technologie de la nation de pointe, qui fournit aux équipes des outils les plus avancés afin de lutter pour notre santé", a déclaré le Premier ministre Yaïr Lapid lors d'un discours pour l'inauguration.

Il existe également une salle réservée aux personnes arrivant au centre après avoir subi une agression sexuelle.

L'espace dispose également de conseillers professionnels en cardiologie, en dermatologie et en neurologie.