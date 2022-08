Israël/Tensions dans le sud: Yaïr Lapid s'entretient avec plusieurs responsables

"Israël se prépare à n'importe quel scénario et agira si nécessaire"

Le Premier ministre Yaïr Lapid s'est entretenu par téléphone avec les chefs des autorités du sud et les a informés des derniers développements en matière de sécurité dans la bande de Gaza, alors que l'armée israélienne craint une attaque du Jihad islamique à la frontière après l'arrestation d'un de leur chef.

"Le Premier ministre a déclaré aux chefs des autorités qu'il comprenait parfaitement les dommages causés à la vie de tous les jours, mais a souligné qu'il ne laisserait pas la situation actuelle perdurer plus longtemps", rapporte le communiqué de son bureau.

"Israël se prépare à n'importe quel scénario et agira si nécessaire contre toute organisation qui menace la sécurité des citoyens israéliens", a-t-il assuré.

M. Lapid prévoit de procéder à une autre évaluation de la situation plus tard ce jeudi, selon le communiqué.

Le chef d'état-major et le secrétaire militaire de M. Lapid ont participé à cet appel téléphonique, de même que le maire de Sderot et les chefs des conseils régionaux d'Eshkol, Hof Ashkelon, Sdot Negev et Shaar Hanegev.

De son côté, le ministre de la Défense Benny Gantz a procédé jeudi à une évaluation approfondie de la situation dans la bande de Gaza avec la participation du chef d'état-major, du chef du Shin Bet, du directeur général du ministère de la Défense et d'autres hauts responsables.

Nicole Lascabi/ministère de la Défense Benny Gantz procède à une évaluation approfondie de la situation dans la bande de Gaza, le 4 août 2022

Le ministre de la Défense a chargé de se préparer à l'utilisation de divers moyens civils et militaires afin d'éliminer la menace persistante dans le sud et de procéder à une vaste préparation opérationnelle, dans le but de rétablir une vie normale dans le sud du pays.

M. Gantz a ordonné au chef des Forces de défense israéliennes, en collaboration avec Tsahal par l'intermédiaire du commandement du front intérieur, d'agir devant les ministères du gouvernement, pour apporter une réponse adéquate aux habitants des localités frontalière avec Gaza.

Aussi, M. Gantz a souligné que toutes les activités opérationnelles qui s'opèrent dans tous les secteurs se poursuivront.