Israël/Violences contre les femmes: "les victimes n’ont plus peur de parler"

Coups, viols, assassinats, menaces, chantage, harcèlement, plus de 200.000 femmes en Israël sont touchées par les violences chaque année, et seulement un quart d'entre elles le signalent aux autorités compétentes. Toutefois, de nos jours, la parole autour des violences domestiques semble s’être considérablement libérée. Les femmes hésitent de moins en moins à témoigner et à demander de l’aide. Un premier pas vers l’éradication de ce fléau?

En moyenne, 20 femmes sont assassinées chaque année en Israël et les données montrent que plus de la moitié d'entre elles connaissaient leur meurtrier. Ces violences concernent toutes les catégories socioprofessionnelles et toutes les religions. Le seul moyen de réduire le phénomène passe donc par la mainmise des forces de l'ordre, tant au stade de la collecte des preuves et des témoignages, qui relève de la responsabilité de la police, qu'au stade de l'inculpation et de la poursuite des suspects, qui relève du Parquet.

En 2020, la police israélienne a ouvert 20.326 dossiers pour violences entre époux (violences physiques et menaces). Dans 87 % des cas, la victime était une femme.

L’émergence de nouveaux types de violences

Avec l’arrivée de la pandémie de coronavirus en 2020, le phénomène s’est amplifié de manière certaine et de nombreuses femmes se sont retrouvées enfermées à domicile face à des conjoints violents. Entre 2019 et 2020, les violences physiques et les menaces entre époux ont notamment bondi de 11%.

"Ces dernières années on constate une augmentation des violences familiales, le Covid n’a pas aidé puisqu’ il y a eu une hausse des divorces peu après", a déclaré Johanna Kupfer, avocate à Tel-Aviv, à i24news.

Si les violences conjugales physiques représentent une grande majorité des plaintes, de nouvelles formes de violences ont fait peu à peu leur apparition.

"Les tribunaux ont tendance à accroître la notion de violence car aujourd’hui, les violences physiques ne sont plus les seules à être reconnues, les violences économiques le sont aussi. Le simple fait de retenir son conjoint en faisant du chantage financier afin que la victime n’ait pas les moyens de divorcer est désormais synonyme de violence", a-t-elle ajouté.

La violence informatique qui consiste à pirater et contrôler le téléphone de son partenaire en bloquant ses codes d’accès au monde digital est également reconnue comme une sorte de violence.

Lorsque les femmes décident de sauter le pas et d’alerter les institutions qui traitent des violences à leur encontre, elles se retrouvent alors confrontées aux limites d’un système encore trop faible vis-à-vis des victimes.

La victime peu représentée lors des procès

En Israël, la lutte contre les violences est bien réelle mais l’absence de partie civile complique la position de la victime. En effet, elle n’a pas sa place dans la procédure et n’est pas représentée par un avocat. La victime n’est que rarement présente au procès pour témoigner, sauf dans les cas de violences graves ou d’infraction sexuelle.

"La principale difficulté, c’est qu’en Israël, seul le Parquet est en contact avec la victime, il représente l'Etat mais les intérêts de l'Etat ne sont pas forcément ceux de la victime. Je pense qu’il faudrait améliorer la place de la victime dans la procédure pénale et revoir la place de la partie civile comme c’est le cas en France, où la victime peut faire des demandes d’acte, participer au procès, et éventuellement, juste après l'audience pénale il peut y avoir une audience civile", a déclaré Johanna Kupfer à i24news précisant que les droits de la victime sont très limités en Israël.

Quand les femmes trouvent enfin le courage de porter plainte, elles peuvent bénéficier d’une ordonnance de protection, un ordre juridique qui prévoit une protection d'urgence aux victimes de violence familiale. Un policier peut alors fixer une ordonnance de protection pour une période déterminée, interdisant de s’approcher de la personne, de son lieu de travail ou de son domicile. Une prolongation peut ensuite être demandée au tribunal.

Toutefois, près de 78% des affaires de violences domestiques seraient classées sans suite ou se termineraient en "plaider coupable".

En 2019-2020, 476 dossiers ont ainsi été fermés. 74 % des dossiers clos l'ont été faute de preuves, 14 % l'ont été parce que les circonstances de l'affaire dans son ensemble n’étaient pas passibles de poursuites et environ 8 % des affaires ont été classées faute de culpabilité.

En outre, en 2020, 723 femmes ont séjourné dans des refuges qui accueillent les victimes, contre 653 en 2019, selon les données de la Knesset. 182 femmes et 322 enfants se trouvent actuellement dans 16 refuges, dont deux sont destinés à la population arabe et trois autres à une population mixte. Depuis le début de l'année, 492 femmes ont été hébergées, dont 190 arabes (39%), d'après les chiffres du Ministère de la protection sociale.

Les femmes ne gardent plus le silence

Alors que pour l’heure les peines encourues par les prévenus sont plutôt restreintes, la parole autour des violences devient prépondérante, notamment grâce aux réseaux sociaux, au mouvement Metoo mais aussi grâce à une prise de conscience de la part des femmes après la pandémie de coronavirus.

"C’est presque un sujet à la mode, tous les jours on entend une nouvelle affaire dans les médias, c’est beaucoup plus souvent qu’il y a une dizaine d’années. Avec le coronavirus, les femmes se sont rendu compte qu’elles ne pouvaient plus se taire et qu’elles ne méritaient pas de vivre des épisodes violents. Auparavant, elles voulaient avant tout préserver leur foyer mais désormais, elles veulent partager leurs expériences et comprennent que ce qui leur arrive n’est pas normal", a déclaré Béatrice Coscas-willams Maître de conférences en droit et titulaire au collège académique du Galil de l’ouest à Akko dans le département criminologie à i24news.

"Il y a un vrai besoin de compréhension, d’acceptation et de savoir comment recevoir de l’aide," a-t-elle dit, ajoutant que l’on se trouve actuellement dans une période charnière, où les femmes ne semblent plus se laisser faire.

Vers qui se tourner pour obtenir une main tendue?

Selon Mme Coscas, dans le milieu francophone, l’absence de connaissance du système pénal et juridique peut mettre les victimes "en danger de mort."

"Dans le contexte des violences domestiques, la personne qui maltraite va tenter de restreindre l’ouverture vers le monde de la victime et le fait de ne pas savoir vers où se tourner ou de pouvoir s’exprimer librement va encore plus la renfermer. Le problème de la langue et la difficulté d'accès aux services peuvent réellement accentuer le phénomène", a-t-elle dit.

Pour pallier les difficultés que rencontrent la plupart des victimes, Béatrice est en train de monter une association avec un comité d’une dizaine de femmes et d’une cinquantaine de bénévoles, qui devrait voir le jour courant octobre.

"Notre objectif est de permettre à toute personne agressée ou violentée dans son foyer d’avoir accès à l’aide psychologique ou sociale et à la justice. Les bénévoles accompagneront ces personnes à la police pour porter plainte ou à l’hôpital pour constater l’état des blessures. Nous servirons de pont entre la victime et les institutions afin qu’elle ait accès à ses droits et aux services que l’Etat propose", a-t-elle poursuivi

En début de semaine, le Premier ministre Yaïr Lapid a annoncé que plus de 200 millions de shekels ont été alloués au programme national de prévention et de traitement de la violence domestique.

