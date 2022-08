Les Israéliens ont de mauvaises habitudes alimentaires et ne font pas assez de sport (ministère de la Santé)

17 % des personnes interrogées consomment au moins cinq fruits et légumes par jour

Une enquête menée par le ministère de la Santé révèle que les Israéliens ne suivent pas les recommandations en matière d'habitudes alimentaires, ne font pas assez d'exercice et ne respectent pas les contrôles médicaux de routine.

Les habitudes de vie de 4.135 Israéliens ont été passées au peigne fin entre 2018 et 2020.

"L'enquête a été menée afin de recueillir des informations sur l'état de santé de la population adulte en Israël et de les utiliser pour établir des politiques en la matière", a expliqué le professeur Lital Keinan-Boker, directrice adjointe du Centre israélien de contrôle des maladies.

"L'étude permet d'identifier les tendances, de déterminer les situations médicales particulières afin d'évaluer les plans d'intervention réussis et la promotion de la santé", a-t-elle ajouté.

Les données ont révélé que seuls 40 % des participants âgés de 50 ans et plus avaient déjà effectué un prélèvement de selles, qui est recommandé pour cette tranche d'âge et pourrait permettre une détection précoce du cancer du côlon.

Selon l'Association israélienne contre le cancer, environ 3.200 personnes sont diagnostiquées chaque année avec un cancer du côlon, et une détection précoce peut augmenter considérablement les chances de survie. En outre, 60 % des participants âgés de 40 ans et plus n'ont jamais subi de coloscopie, ce qui pourrait également permettre une détection précoce du cancer du côlon.

Les résultats montrent aussi que seules 67 % des femmes ont déjà effectué un frottis pour la détection précoce du cancer du col de l'utérus, malgré la sensibilisation générale des femmes à cette maladie. Chez les femmes arabes, ce chiffre tombe à 54 %.

Malgré les recommandations du ministère de la Santé, seules 11% des femmes âgées de 21 à 50 ans ont reçu le vaccin contre le papillomavirus, qui pourrait prévenir le cancer du col de l'utérus, le cancer du pharynx, le cancer de l'anus et le cancer de la vulve/du vagin.

D'une manière plus générale, des résultats inquiétants ont été observés dans le mode de vie des Israéliens, révélant que la plupart d'entre eux ne font pas assez de sport.

Les résultats montrent que seuls 30 % des participants à l'enquête respectent les recommandations en matière d'activité physique hebdomadaire - activité physique d'intensité modérée pendant 150 minutes par semaine ou activité physique d'intensité élevée pendant 75 minutes. Les 70 % restants sont soit beaucoup moins actifs, soit pas du tout.

L'enquête a également révélé que seulement 17 % des personnes interrogées consomment au moins cinq portions de fruits ou de légumes par jour. Environ 50 % des sondés ont déclaré être en surpoids ou obèses.