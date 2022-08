Elle propose un service client en hébreu, en arabe, en anglais et bientôt en français

L'application de livraison de nourriture "Haat" ("apporter" en arabe) prévoit de s'étendre à la ville de Karmiel, dans le nord d'Israël, à la mi-août, après avoir opéré jusqu'à présent uniquement dans le secteur arabe majoritairement rural du pays, rapporte Ynet.

La plateforme envisage de livrer aux habitants de différents endroits en Israël avant d'atteindre les habitants de Cisjordanie et, éventuellement du Maroc à terme.

"Nous allons toucher des milliers de communautés dans les années à venir. Tout le monde mérite de pouvoir se faire livrer à domicile", déclare le cofondateur et PDG de Haat, le Dr Hassan Abbasi. "Aujourd'hui, nous sommes une entreprise israélienne, mais nous allons devenir une entreprise internationale."

L'entreprise comprend 100 personnes à Umm al-Fahm et Haïfa et propose un service client en hébreu, en arabe et en anglais, et bientôt en français.

Selon le vice-président des ventes et du marketing, Amir Baballah, Haat cherche à s'adresser aux communautés dont les infrastructures sont moins présentes. Il s'agit de villages arabes reculés où les adresses des domiciles sont peu précises, les entreprises qui n'ont pas de système de paiement par carte de crédit et les restaurants sans caisse enregistreuse.

"Nous sommes une application qui se concentre sur la périphérie et souhaite atteindre les villes et les communautés sans infrastructure. Nous avons décidé qu'après avoir opéré dans le secteur arabe, il était temps de nous attaquer au secteur général après avoir été constamment sollicités à ce sujet. Karmiel a aussi désespérément besoin d'une application de livraison", explique-t-il.

L'appli a été lancée avant l'apparition de la pandémie de coronavirus début 2020, après qu'Abbasi, ancien employé d'Intel et de Google, est rentré avec sa femme dans sa ville natale d'Umm al-Fahm et n'a pas pu commander dans la ville arabe, qui compte une population de quelque 180.000 personnes et environ 150 restaurants.

"C'était en 2017-2018. Environ 150 restaurants pour 180.000 habitants et pas un seul menu en ligne. J'appelais un restaurant et la serveuse me lisait le menu au téléphone. Je voulais payer avec une carte de crédit, et je ne pouvais pas. En liquide uniquement. Même lorsque le coursier est arrivé dans mon quartier, il lui a fallu 15 minutes de plus pour arriver jusqu'à moi parce qu'il ne trouvait pas l'endroit", raconte Abbasi.

"J'ai réalisé que quelque chose manquait ici. Les gens sortent davantage de chez eux. Les femmes travaillent et cuisinent moins donc c'est essentiel, a-t-il conclu.