Israël: rappel de glaces à la vanille Haagen-Dazs en raison de la présence de résidus d'oxyde d'éthylène

De nombreux pays ont déjà effectué des rappels de leurs produits dont la France

General Mills, le fabriquant d'Haagen-Dazs a annoncé jeudi soir un rappel de la "crème glacée à la vanille" de 473 ml en Israël, en raison de la présence de résidus d'oxyde d'éthylène.

L'oxyde d'éthylène est un pesticide cancérigène utilisé pour désinfecter et stériliser le matériel médical et le matériel dans les usines. Il est également utilisé pour détruire les champignons et les bactéries ce qui est impropre à la consommation.

L'annonce intervient après qu'un rappel similaire a déjà été annoncé dans d'autres pays, notamment en France, en Australie, en Belgique, à Taïwan et à Singapour. Certains pays ont rappelé leurs produits il y a environ deux semaines.

"Le public est prié de ne pas consommer les produits sur lesquels figurent les dates de péremption suivantes: 3 et 21 août 2022, 18 janvier, 7 mars, 9 et 23 avril 2023, avec le code-barre 74570004003."

"L'entreprise s'efforce de collecter immédiatement les produits dans les rayons en coordination avec le service alimentaire du district central du ministère de la Santé", indique l'annonce.

Dans des publications en France, la société a déclaré que de l'oxyde d'éthylène avait été détecté dans l'extrait de vanille de la crème glacée provenant d'un de ses fournisseurs.