80 roquettes tirées depuis Gaza sur Israël en moins d'une heure

Quelque 80 roquettes ont été tirées vendredi depuis la bande de Gaza vers Israël, déclenchant des alertes dans le centre et le sud du pays. 46 d'entre elles ont atteint le territoire israélien, dont 33 ont été interceptées. Aucune victime n'est à signaler. Les sirènes ont ainsi retenti à Bat Yam et à Rishon Letzion, deux villes du centre près de Tel Aviv, ainsi que dans les localités frontalières à la bande Gaza, Yavné et de Lachish.

"En guise de première réponse à l'assassinat du commandant en chef Tayssir Al-Jabari et de ses frères martyrs, les brigades Al-Qods ont recouvert Tel Aviv, les villes du centre (d'Israël) et les régions autour de Gaza de plus 100 roquettes", a de son côté affirmé la branche armée du groupe terroriste palestinien Jihad islamique.

Ces tirs interviennent peu après des frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza contre l'organisation islamique, qui ont éliminé l'un de ses chefs, Tayssir Al-Jabari, responsable d'avoir "planifié de nombreuses attaques contre Israël", selon Tsahal.

Des centaines de personnes ont assisté en soirée à Gaza à ses funérailles.

Le Premier ministre israélien Yaïr Lapid a affirmé vendredi que l'armée israélienne avait mené une opération dirigée "contre une menace immédiate"."Israël a mené une opération de contreterrorisme précise contre une menace immédiate", a-t-il déclaré à la télévision. "Le Jihad islamique est un supplétif de l'Iran qui veut détruire l'Etat d'Israël et tuer des Israéliens innocents. (...) Nous ferons tout ce qu'il faut pour défendre notre peuple".

Le ministère palestinien de la Santé à Gaza a de son côté fait état de dix morts, "dont une fillette de cinq ans", et de 55 blessés.

Pour l'heure, Tsahal poursuit ses frappes contre des cibles de l'organisation terroriste dans toute la bande de Gaza.