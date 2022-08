Israël: un résidu de roquette traverse une maison à Sderot, la famille indemne

Les alertes à la roquette sont incessantes depuis ce midi dans le sud du pays

Un résidu d'une roquette lancée depuis Gaza sur Israël a traversé le plafond d'une maison à Sderot (sud), entraînant de nombreux dégâts. La famille qui s'était réfugiée dans l'abri n'a pas été blessée.

"Nous avons couru vers l'abri et 5-6 secondes après il y a eu un énorme boom", a réagi l'un des membres de la famille, ajoutant qu'il s'agissait d'un miracle que personne n'ait été blessé.

"Quand nous sommes sortis de l'abri, nous avons vu de la fumée et de l'eau qui coulait dans la maison, l'électricité a aussi été coupée et le plafond était tombé. Mais Dieu merci, il n'est rien arrivé à personne. Malheureusement je m'y suis habitué. Les enfants pleuraient, c'était difficile de les calmer", a-t-il poursuivi.

Les habitants de Sderot sont réfugiés dans les abris depuis vendredi soir.

Au deuxième jour de l'opération "Aurore", plus de 200 roquettes ont été tirées depuis Gaza sur Israël par le Jihad islamique.

Les alertes à la roquette sont incessantes depuis ce midi dans le sud du pays.

Israël poursuit ses opérations dans la bande de Gaza en détruisant les infrastructures du Jihad islamique et en éliminant des terroristes.

En outre, deux soldats israéliens ont été blessés ce matin par des éclats d'obus dans le kibboutz Nirim.