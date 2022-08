Opération Aurore: les acteurs du tourisme se mobilisent pour offrir des vacances aux résidents du sud d'Israël

Les résidents des localités frontalières de la bande de Gaza vivent sous le feu des roquettes depuis 3 jours

Alors que l'opération Aurore menée par Tsahal contre le Jihad islamique dans la bande de Gaza en est à son troisième jour, la compagnie israélienne Arkia Airlines a commencé à offrir des forfaits vacances gratuits aux résidents des communautés frontalières de Gaza, comprenant des vols gratuits et des réservations d'hôtel.

En coopération avec les conseils régionaux, la compagnie aérienne offre aux résidents le choix de séjourner à Chypre, en Grèce ou en Bulgarie pendant trois à quatre nuits.

Les forfaits sont actuellement disponibles pour les résidents du Conseil régional d'Eshkol et d'Ashkelon.

Pour financer ces offres, le gouvernement a accordé des subventions de 320 shekels par personne, tandis que la compagnie aérienne assumera le reste.

Par ailleurs, l'Autorité de la nature et des parcs offre aux Israéliens qui vivent à moins de 40 km de la bande de Gaza l'entrée gratuite dans les parcs nationaux et les réserves naturelles de dimanche à mercredi. Les résidents peuvent s'inscrire sur le site Internet de l'Autorité de la nature et des parcs.

Enfin, plusieurs hôtels du pays ont mis en place des promotions spéciales pour les résidents du sud du pays qui vivent sous le feu des roquettes depuis trois jours.