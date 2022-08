L'Ukraine affirme sa solidarité avec Israël face aux tirs de roquettes

La Russie a appelé les parties "à la retenue maximale"

L'ambassadeur d'Ukraine en Israël, Yevgen Kornychuk, a publié dimanche une déclaration de soutien aux Israéliens sur son compte Twitter.

"En tant qu'Ukrainien, alors que notre pays subit l'attaque brutale d'un voisin proche, je ressens une grande sympathie envers la population israélienne", a écrit l'ambassadeur.

"La terreur et les attaques malveillantes contre les citoyens sont devenues une affaire quotidienne pour les Israéliens et les Ukrainiens", a-t-il poursuivi. "Nous devons y mettre un terme. Nous prions pour la paix et espérons que l'escalade se terminera bientôt", a déclaré l'envoyé.

Au cours des derniers mois, le diplomate a maintes fois critiqué Israël pour la faiblesse de son soutien envers l'Ukraine depuis l'invasion russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui-même dénoncé à plusieurs reprises l'attitude israélienne, allant jusqu'à comparer l'agression russe aux crimes de la Shoah pour inciter l'Etat hébreu à aider son pays.

La Russie, de son côté, s'est dite samedi "profondément inquiète des violences dans la bande de Gaza", appelant "à la retenue maximale".