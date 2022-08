"Cette opération est sans précédent. Elle a montré un véritable génie de la part de Tsahal et du renseignement" (O. Rafowicz sur i24NEWS)

"Cette opération montre une nouvelle posture d'Israël face au terrorisme et face à la bande Gaza"

Alors qu'un cessez-le-feu est annoncé pour 23h30, les objectifs que s'étaient fixés Israël en lançant l'opération Aurore ont-ils été atteints ?

Le docteur Eric Setton, lieutenant-colonel de réserve de l'unité de secours 669 de Tsahal, a souligné sur i24NEWS que bien ces objectifs n'aient pas été clairement dévoilés, le fait qu'Israël ait pris l'initiative du cessez-le feu montre selon lui que Tsahal a rempli la mission qui lui était fixée. Mais le plus important dans cette opération, souligne-t-il, "c'est d'avoir repris l'initiative en main".

"C'est la première fois qu'Israël prend l'initiative dans la bande de Gaza, et je crois que c'était là le premier objectif du pays: montrer au Jihad islamique qu'on ne laisse pas des menaces telles que celles qu'il a proférées sans réponse", a souligné Eric Setton.

"Nous avons affaire à une opération sans précédent de Tsahal contre le Jihad islamique", a confirmé sur i24NEWS le colonel de réserve Olivier Rafowicz.

"En l'espace de trois jours, l'armée a éliminé trois hauts responsables du mouvement terroriste et détruit ses infrastructures militaires dans le sud de la bande de Gaza, tout cela sans qu'il n'y ait implication du Hamas dans le conflit. Cette opération est le résultat d'un véritable génie militaire au niveau du renseignement, de l'exécution et aussi pour le fait qu'il n'y a eu aucune victime parmi les civils et les soldats", a noté Olivier Rafowicz.

Celui-ci a par ailleurs fait remarquer que c'était la première fois qu'Israël concluait une trêve non pas parce qu'il souhaitait arrêter les hostilités, mais parce que ses objectifs étaient remplis, en l'occurrence, ici, la mise à genoux du Jihad islamique.

Olivier Rafowicz considère enfin que l'opération Aurore est un message envoyé au Hezbollah et à tous les ennemis d'Israël. "Cette opération, qui a été une véritable surprise, est une réussite au niveau tactique et stratégique. Elle montre une nouvelle posture d'Israël face au terrorisme et face à la bande Gaza."