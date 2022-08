Captifs israéliens à Gaza: une opportunité pour une solution après l'opération Aurore est "à saisir" (responsables)

"La question des captifs figure en haut de la liste des priorités du Premier ministre Lapid"

L'opération Aurore a ouvert la porte à une opportunité politique de promouvoir une solution pour la libération des otages israéliens détenus à Gaza, ont déclaré de hauts responsables israéliens lundi matin.

"Nous sommes tout à fait conscients qu'il existe une opportunité face à Gaza le jour d'après", ont-ils déclaré lors d'un point de presse, tandis que la trêve précaire entrée en vigueur dimanche soir entre le groupe terroriste palestinien Jihad islamique et Israël était apparemment respectée lundi matin.

"Nous ne voulons pas la manquer en nous contentant d'une trêve avec le Jihad islamique", ont-ils expliqué, tandis que le groupe Hamas au pouvoir à Gaza détient toujours deux Israéliens - Avraham Mengistu et Hisham al-Sayed - qui seraient entrés de leur propre gré à Gaza en 2014 et 2015.

La dépouille de deux soldats de Tsahal tués au combat, Hadar Goldin et Oron Shaul, sont également entre les mains du groupe islamiste depuis la guerre de Gaza en 2014.

"La question des captifs figure en haut de la liste des priorités du Premier ministre Lapid", ont assuré les responsables israéliens, ajoutant: "Nous travaillons pour exploiter toutes les opportunités de régler cette question en tant qu'événement humanitaire".

"Dès le début, nous voulions nous concentrer seulement sur le Jihad islamique. La décision a été prise de n'agir contre eux que lorsqu'il y a eu le besoin de contrecarrer une attaque, et c'est ainsi que nous avons opéré vendredi", en éliminant l'un des chefs du groupe terroriste Tayssir Al-Jabari.

Au cours de l'opération, Israël s'entretenait avec l'Égypte et le Qatar, tout en informant les Américains des détails de l'opération. "Ce qui a fait ses preuves en termes de soutien international", ont estimé les responsables, car "il était important pour le Premier ministre que le monde comprenne pourquoi nous avons lancé cette opération".

"Cette transparence a été utile. Les pourparlers pour un cessez-le-feu ont commencé samedi. La médiation égyptienne était intense et notre relation avec eux était très étroite".

Constater que le groupe islamiste Hamas n'était pas intéressé par une escalade a été "un élément important dans la prise de décision". "L'opération Aurore n'est pas similaire à celle qui a conduit à l'élimination de Baha Abu al-Ata" en novembre 2019.

"Cette fois nous savions avec certitude que le Hamas voulait être laissé de côté", ont-ils remarqué, mais le groupe au pouvoir à Gaza "n'a pas rempli sa responsabilité pour empêcher l'escalade et nous en avons pris note".

"Nous sommes heureux qu'ils ne soient pas entrés dans le conflit, mais ne pas s'acquitter de la responsabilité d'empêcher l'escalade est ce que nous attendions de ceux qui prétendent contrôler le territoire", ont-ils souligné.

Les responsables ont par ailleurs précisé que, contrairement à certaines informations, Israël n'avait pas accepté la libération des deux détenus du Jihad islamique, dont l'arrestation a déclenché la confrontation.

"Les Égyptiens l'ont demandé et nous faciliterons un dialogue. Ils veulent s'assurer que les deux détenus vont bien. C'est une question sensible et nous en parlerons avec les Égyptiens. En tout cas, nous ne nous sommes pas engagés à les libérer", ont-ils insisté.