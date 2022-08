Israël: l'ex-ministre Y. Litzman écope d'une amende pour avoir tenté d'empêcher l'extradition de Malka Leifer

Y. Litzman échappe aux accusations d'entrave à la justice et de turpitude morale

L'ancien ministre de la Santé Yaakov Litzman a été condamné ce lundi à huit mois de probation et à une amende de 3.000 shekels (près de 900 euros) pour avoir abusé de sa fonction afin d'empêcher l'extradition vers l'Australie de Malka Leifer, ancienne directrice d'une école de filles orthodoxe accusée d'agressions sexuelles sur mineurs.

Le juge du tribunal de Jérusalem a accepté l'accord de plaidoyer en vertu duquel Yaakov Litzman a plaidé coupable de fraude et d'abus de confiance, pour avoir fait pression sur un psychiatre mandaté par l'État afin qu'il juge Malka Leifer inapte à l'extradition.

L'homme politique ultraorthodoxe, qui a annoncé qu'il ne se présenterait pas aux prochaines élections, échappe ainsi à l'accusation d'entrave à la justice et n'a pas été non plus reconnu coupable de turpitude morale dans cette affaire.

L'ancienne directrice d'école a finalement été extradée vers l'Australie l'année dernière, près de 13 ans après avoir fui Melbourne après la révélation des allégations à son encontre, et après une procédure judiciaire de six ans au terme de laquelle un tribunal a déterminé qu'elle avait simulé une maladie mentale afin d'éviter de faire face à la justice. Malka Leifer est toujours en cours de jugement en Australie.