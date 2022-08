Opération Aurore: "En trois jours, nous avons éliminé les dirigeants du Jihad islamique", déclare Y. Lapid

"Je veux m'adresser aux habitants de Gaza et leur dire qu'il y a une autre voie possible"

Le Premier ministre Yaïr Lapid et le ministre de la Défense Benny Gantz se sont exprimés conjointement lundi soir au lendemain de l'opération menée par Israël dans la bande de Gaza.

"Tous nos objectifs ont été atteints avec l'élimination en trois jours des dirigeants du Jihad islamique à Gaza. La puissance de Tsahal a permis de frapper durement l'ennemi", a déclaré le Premier ministre, saluant également les arrestations de membres de l'organisation terroriste en Cisjordanie.

"Israël montre qu'il a une politique de tolérance zéro face au terrorisme", a poursuivi Yaïr Lapid, avant de s'adresser aux habitants de la bande de Gaza.

"Je veux m'adresser aux habitants de Gaza et leur dire qu'il y a une autre voie possible. Israël doit se défendre contre ceux qui le menacent, mais il sait aussi donner du travail et aider les Palestiniens qui veulent la paix à vivre dignement. Il y a une autre voie, celle des accords d'Abraham et de la coopération régionale. Le choix est entre vos mains, il dépend de vous", a souligné Yaïr Lapid.

Le Premier ministre a tout particulièrement remercié le chef de l'opposition Benyamin Netanyahou pour son soutien à l'opération décidée par le gouvernement, ainsi que le président égyptien Al-Sissi et le ministre du renseignement égyptien pour leur médiation dans les négociations de cessez-le-feu.

Il a conclu en assurant qu'Israël continuerait à œuvrer pour ramener les corps des soldats Hadar Goldin et Oron Shaoul ainsi que les otages israéliens aux mains du Hamas. "Tant qu'ils ne seront pas de retour, nos ne considèrerons pas notre tâche comme accomplie", a-t-il dit.

Prenant la parole à son tour, Benny Gantz a souligné qu'Israël avait rempli trois objectifs avec cette opération : éliminer la menace directe contre les citoyens des localités autour de Gaza, affaiblir le Jihad islamique à tous les niveaux et envoyer un message de dissuasion sans équivoque à ses ennemis.

Dans le même temps, le ministre de la Défense a réitéré que le Hamas était tenu pour responsable de toute détérioration de la situation dans la bande de Gaza. "Là où les responsabilités ne seront pas prises, nous agirons avec force en usant de tous les moyens à notre disposition", a conclu Benny Gantz.