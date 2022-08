Israël: l'Etat refuse de budgétiser une tour blindée à l'hôpital d'Ashdod

Son coût est de plus de 500 millions de shekels (147 millions d'euros)

Au lendemain de l'opération Aurore visant à éliminer les terroristes du Jihad islamique dans la bande de Gaza, opération durant laquelle plus de 1.000 roquettes ont été tirées sur Israël en trois jours, le directeur de l'hôpital Assuta d'Ashdod a demandé au ministre de la Défense Benny Gantz de financer une aile protégée pour les patients.

La construction de la tour blindée a déjà été approuvée, mais l'État n'est pas prêt à subventionner le projet.

Dans une lettre adressée au ministre de la Défense, le Dr Erez Birnbaum écrit que l'hôpital a été construit avec une grande partie comportant des abris contre les tirs de roquettes, compte tenu de la menace pour la sécurité posée par la bande de Gaza, et qu'Assuta représente un atout stratégique pour la continuité fonctionnelle des services de médecine dans le Sud.

Dans le même temps, le Dr Barenboim affirme que l'hôpital est trop petit par rapport à la population d'Ashdod et que les habitants doivent parfois attendre plus de 90h aux urgences avant d'être pris en charge.

Il a ajouté que le ministère de la Santé avait approuvé la construction de la tour à l'hôpital et que les deux étages de parking souterrains qui seront construits dans la tour doivent être désignés officiellement "d'étages protégés."

Mais les ministères de la Santé et des Finances ne sont pas prêts à financer les coûts d'un montant de 100 millions de shekels chaque année pendant cinq ans. Le directeur de l'hôpital Assuta a averti que sans financement de l'État, il n'était pas possible de réaliser les constructions, et a imploré le gouvernement "de ne pas abandonner la sécurité des habitants du sud et leur santé en temps de guerre".

Le ministère de la Santé a déclaré en réponse que l'État d'Israël avait déjà investi des sommes importantes dans la construction et la protection de l'hôpital Assuta, et que des négociations étaient en cours pour participer au financement de la tour et du parking en question.

Le ministère des Finances a assuré avoir transféré des centaines de millions de shekels pour le développement de l'hôpital, et que l'État continue de soutenir le projet dans le cadre du modèle de budgétisation national. Le ministère a ajouté que toute future expansion de l'hôpital devait être effectuée dans le cadre du plan quinquennal du ministère de la Santé visant à étendre le système d'hospitalisation en Israël, et conformément aux priorités nationales qui y sont énoncées. Le prochain plan pour 2023 et au-delà devrait être discuté lors des prochaines discussions budgétaires.

Le Premier ministre Yaïr Lapid a promis des compensations financières aux habitants du sud, en première ligne des cycles de violences entre Israël et Gaza.