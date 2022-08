Israël: Zili, un chien d'une unité d'élite, tué lors d'un raid

"Ce sont des chiens qui sont considérés comme des combattants à part entière"

Un chien appartenant à l'unité d'élite de la police antiterroriste Yamam, tué par des terroristes palestiniens ce mardi matin, a été enterré au cimetière canin de l'unité.

Le malinois belge de neuf ans, Zili, a été tué lors d'une fusillade dans la ville de Naplouse, en Cisjordanie, au cours de laquelle trois terroristes palestiniens ont été éliminés, dont Ibrahim Nabulsi, un membre recherché des Brigades des martyrs d'Al-Aqsa.

"Les soldats de Yamam ont rendu un dernier hommage au meilleur ami de l'homme", a indiqué la police dans un communiqué. "Zili faisait partie de l’unité. Il manquera aux maîtres-chiens et aux combattants qu’il a accompagnés à de nombreuses missions opérationnelles" a déclaré le Premier ministre Yaïr Lapid dans un communiqué.

"Le Yamam est la seule unité en Israël qui est capable d'éduquer, de faire grandir, d'entraîner et d'avoir des chiens combattants", explique Matthias Inbar, spécialiste des questions de défense à i24NEWS.

"Ce sont des chiens qui sont entraînés de manière intense et considérés comme des combattants à part entière, au même titre que les policiers d'élite du Yamam", a-t-il affirmé.

Police israélienne Des membres de l'unité d'élite Yamam de la police se tiennent près de la tombe de Zili, un chien tué lors d'une opération à Naplouse, le 9 août 2022.

L'unité possède des infrastructures dédiées au développement canin, et les chiens sont considérés comme de véritables combattants.

Zili a mené des centaines d'opérations y compris pour arrêter un terroriste en plein Ramallah.

"Les combattants et les animaux vont de pair et travaillent ensemble, il y a un lien professionnel et affectif", a ajouté M. Inbar.