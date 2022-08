Le géant du commerce en ligne AliExpress s'implante en Israël

Les délais de livraison des produits seront considérablement raccourcis

Le géant chinois du commerce en ligne AliExpress a annoncé la prochaine installation de dépôts en Israël.

A la clé, des délais de livraison beaucoup plus courts de trois à sept jours - contre un mois, voire plus actuellement - mais aussi des prix réduits qui concerneront d'abord une gamme restreinte de produits avant de s'étendre beaucoup plus largement.

Une grande vente de produits à prix défiant toute concurrence a lieu en ce moment sur le site d'AliExpress en hébreu pour marquer l'ouverture de ces entrepôts qui aura lieu officiellement à la fin du mois d'août. On y trouve notamment des bagues, des tondeuses à gazon, des haut-parleurs ou des sacs à main à partir de 0,03 shekels (0,0089 euros).

Il faut dire qu'Israël est un marché porteur pour l'enseigne créée en 2010, comme l'expliquait récemment son directeur du développement international de l'entreprise dans The Marker. Il soulignait que les ventes dans l'Etat hébreu avaient progressé très rapidement, poussant AliExpress à investir progressivement dans le marketing à destination des consommateurs du pays.

Signe flagrant de cet intérêt pour l'Etat hébreu : le pays est seulement le cinquième du monde à accueillir des entrepôts AliExpress après la Russie, les Etats-Unis, l'Espagne et le Brésil.

L'autre preuve qu'Israël est un client qui compte pour le mastodonte chinois a été le déplacement dans le pays en 2018 de Jack Ma, le PDG d'Alibaba, société mère d'Ali Express, où il avait rencontré le Premier ministre de l'époque, Benyamin Netanyahou.