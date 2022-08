Israël: le nombre de mariages en baisse en 2020 par rapport à l'année précédente

Cette baisse est attribuée dans une large mesure aux restrictions sanitaires liées à la pandémie

En 2020, les Israéliens ont été moins nombreux à se marier et ont convolé à un âge plus jeune qu'en 2019, selon les données publiées par le Bureau central des statistiques ce mercredi à la veille de Tou Beav, la journée juive célébrant l'amour.

Cette baisse est attribuée dans une large mesure aux restrictions sanitaires liées à la pandémie.

39.984 couples israéliens se sont mariés par le biais d'institutions religieuses en Israël en 2020, soit une baisse de 17 % par rapport à 2019. Environ 68 % des couples nouvellement mariés étaient juifs, soit une baisse de 19 % du nombre de couples juifs qui se sont mariés par rapport à l'année précédente. .

11.477 des couples mariés en 2020 étaient musulmans (une baisse de 11 % par rapport à l'année précédente), 895 étaient druzes (en baisse de 8 %) et 582 étaient chrétiens (en baisse de 28 %) .

Le pourcentage de citoyens mariés par rapport au nombre d'Israéliens célibataires a chuté de 19 % en 2020 par rapport à l'année d'avant. Parallèlement, le nombre de jeunes adultes juifs vivant en couple sans se marier a augmenté ces dernières années.

Le pourcentage d'hommes juifs célibataires âgés de 45 à 49 ans est passé de 3 % en 1970 à 13 % en 2020, selon les statistiques publiées. Le pourcentage d'hommes juifs célibataires âgés de 25 à 29 ans est passé quant à lui de 28 % en 1970 à 65 % en 2020.

Le pourcentage de femmes juives célibataires âgées de 45 à 49 ans est passé de 2 % à 11 % de 1970 à 2020. Le pourcentage de femmes juives célibataires âgées de 25 à 29 ans est passé de 13 % à 51 % au cours de la même période.

Parmi les villes israéliennes de plus de 100 000 habitants, le pourcentage de femmes célibataires âgées de 45 à 49 ans était le plus bas à Beit Shemesh (2,4 %) et le plus élevé à Tel-Aviv (29 %). Le pourcentage d'hommes célibataires du même âge était de 4,1 % à Beit Shemesh et de 32,4 % à Tel-Aviv.

Parmi ces villes, le pourcentage de femmes célibataires âgées de 25 à 29 ans était le plus bas à Bnei Brak (13,8 %) et le plus élevé à Tel-Aviv (80,6 %). Le pourcentage d'hommes célibataires de ces âges était également le plus bas à Bnei Brak (19,1%) et le plus élevé à Tel-Aviv (88,7%).

Les Israéliens se sont par ailleurs mariés plus jeunes qu'en 2019.

L'âge moyen auquel les hommes israéliens se sont mariés pour la première fois est passé de 27,3 ans en 2019 à 26,9 ans en 2020. En 1970, l'âge moyen du mariage des hommes était de 25 ans.

Les hommes haredi (ultraorthodoxes) se sont mariés à un âge plus jeune (22,5 ans) que leurs homologues non haredi (28,9 ans).

Chez les femmes, l'âge moyen du mariage était de 24,6 ans en 2020, contre 24,9 ans en 2019. En 1970, l'âge moyen du mariage des femmes était de 21,7 ans.

L'âge moyen du mariage pour les femmes haredi était de 21,5 ans en 2020, contre 27 ans pour leurs homologues non haredi.