Israël: un programme d'entreprenariat dédié aux femmes permet leur émancipation à Rahat

A la fin du programme, trois projets sélectionnés par un jury, bénéficieront d'un financement

Le centre communautaire de Rahat (la plus grande ville bédouine d'Israël) permet aux femmes qui rêvent de monter leur propre entreprise de pouvoir le faire. Financé par le budget du gouvernement alloué au secteur arabe en Israël, ce projet donne la possibilité aux femmes de cette communauté de s'émanciper et d'acquérir leur indépendance.

Alors qu'en Israël, le taux de femmes arabes sans emploi est particulièrement élevé (60%), la multiplication de ces initiatives apparaît comme une main tendue à celles qui aspirent à la réussite.

Le programme est divisé en deux catégories, l'une consacrée aux femmes qui ont créé une entreprise et souhaitent la faire connaître, l'autre destinée aux femmes qui désirent travailler dans l'entrepreneuriat social. Au total, une trentaine de places sont ouvertes pour ces quelque 20 rencontres de 3h par semaine, durant lesquelles les participantes pourront apprendre le B.a-b.a du monde de l'entreprise, mais aussi les lois du marché et la concurrence, afin de s'implanter à Rahat.

A la fin du programme, les participantes présenteront leur projet à un jury qui sélectionnera les trois entreprises les plus utiles à la ville. Elles bénéficieront ensuite d'un financement spécial pour aider à leur concrétisation.

"Notre objectif est d'aider des femmes qui ont le potentiel et l'envie de créer leur entreprise en leur offrant toutes les clés afin de la mener à bien. Il s'agit de voir de plus en plus de femmes cheffes d'entreprises à Rahat, de les encourager quand elles ont une initiative et de leur prouver qu'elles peuvent réussir en leur montrant des exemples d'autres femmes qui sont passées par là. Nous voulons leur dire qu'elles ne sont pas seules dans leur démarche et que nous proposons des solutions", a déclaré Sabrin Abu Sukot, en charge des groupes de femmes du programme, à i24NEWS.

Islam Abu Medigam, coordinatrice du programme à Rahat Les femmes qui participent au programme d'entreprenariat à Rahat, août 2022

"Les femmes pensent à tout, du concept à la finalisation de leur entreprise, et je suis très fière de les voir évoluer tout au long des sessions" a ajouté Sabrin.

Les idées des participantes sont variées: entreprise de design, d'événementiel mais aussi des cours de sport sur zoom qu'elles veulent organiser en présentiel, des entreprises dans les domaines de la cuisine, du prêt-à-porter pour femmes et enfants ou encore le marketing digital.

"Nous avons une vraie demande de la part des femmes à Rahat d'intégrer notre projet, nous sentons qu'elles sont nombreuses à vouloir monter leur société. Les femmes ont davantage d'entreprises privées et savent ce qu'elles veulent. Il y a un vrai changement aujourd'hui à Rahat; avant les femmes travaillaient dans l'entreprise familiale et n'étaient là que pour aider. Désormais, elles prennent les choses en main", a affirmé Islam Abu Medigam, coordinatrice du programme, à i24NEWS.

Rahat, située dans le désert du Néguev compte environ 77.000 habitants. De nombreux programmes lancés par le centre communautaire permettent de développer la culture, le tourisme ou encore les sports et offrent de nombreuses activités à la jeunesse.

"Cette année, nous avons ouvert 6 camps d'été spéciaux dans différents domaines: anglais, écologie, culture, études et valeurs coraniques, science et technologie. Plus de 1000 jeunes ont pu en bénéficier pendant 10 jours. Ces camps mettent un accent particulier sur le potentiel des étudiants et je crois que chaque enfant a du talent, il suffit juste de lui donner les outils", a déclaré Foad Elziadna, directeur du centre communautaire de Rahat à i24NEWS.

Longtemps stigmatisée et victime de clichés autour du crime d'honneur de la violence et des vols, Rahat tente peu à peu de redorer son image avec des initiatives qui valorisent la jeunesse et les femmes et favorisent le développement de leurs talents.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS