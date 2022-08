Décès d'Aharon Yadlin, un pionnier de l'implantation israélienne dans le Néguev

"Aharon Yadlin a été guidé par le concept que l'éducation doit être la priorité absolue de l'État d'Israël"

Aharon Yadlin, un pionnier du mouvement de l'implantation israélienne dans le Néguev, qui a été ministre de l'Éducation dans les années 70, est décédé vendredi à l'âge de 96 ans.

Celui qui fut aussi député du parti travailliste, a fait partie des fondateurs du kibboutz Be'eri et a servi au sein du Palmah pendant la guerre d'indépendance. Dans les années 1950, Aharon Yadlin a été membre du comité exécutif du principal syndicat israélien, la Histadrout, et a fondé le collège académique de Beit Berl.

"Il a été un leader par sa personnalité et ses valeurs, l'un des pionniers de l'implantation dans le Néguev, l'un des leaders du mouvement travailliste, un défenseur de l'égalité, du sionisme et des valeurs humaines. Un éducateur et un enseignant, un homme sage et humble dont la bouche et le cœur sont égaux", a déclaré son fils Amos Yadlin, son fils, sur Twitter.

La cheffe du parti travailliste, Meirav Michaeli, a estimé que la mort d'Aharon Yadlin "marque la fin d'un chapitre très important".

"Aharon était homme qui était humble de la manière la plus authentique qui soit, et qui croyait profondément en la voie du parti travailliste (…) il a consacré sa vie entière service public, dans tous les mouvements qui ont constitué le mouvement ouvrier et le Parti travailliste, que ce soit dans les kibboutzim ou lorsqu'il a été député à la Knesset, quand il a été ministre de l'Éducation et en tant que personne qui a remporté le prix Israël", a ajouté Meirav Michaeli.

Le Premier ministre Yaïr Lapid a affirmé qu'Aharon Yadlin "a été guidé par le concept que l'éducation doit être la priorité absolue de l'État d'Israël. Il s'est soucié de l'avenir des enfants et a investi le meilleur de ses années dans l'Éducation".