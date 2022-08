Jérusalem: 8 personnes blessées dans une attaque terroriste dans la vieille ville

Au terme d'une chasse à l'homme le terroriste a été arrêté

Huit personnes ont été blessées, dont deux grièvement, lors d'une attaque terroriste à l'arme automatique dans la vieille ville de Jérusalem dimanche à 1h30 du matin.

"La police a été informée d'une fusillade contre un bus près du Tombeau de David (...) les policiers ont bouclé les lieux et recherchent un suspect ayant pris la fuite", a indiqué la police.

Selon les premiers éléments, un terroriste a ouvert le feu sur un bus dans la rue Maale HaShalom près du mur des Lamentations, puis s'est dirigé vers le parking du Tombeau du roi David à l'extérieur de la porte de Sion, et à tiré à nouveau sur plusieurs autres personnes.

"Je revenais du Mur des Lamentations. Le bus était rempli de passagers. J'ai stoppé à l'arrêt de bus du Tombeau de David. A ce moment-là, les tirs ont commencé", a témoigné le chauffeur du bus, Daniel Kanievsky auprès d'un petit groupe de journalistes sur place.

8 blessés par balle ont été évacués vers l'hôpital dont 2 dans un état grave, 3 dans un état modéré et 3 autres blessés légers.

Parmi eux, une femme enceinte de 35 ans qui se trouvait dans une voiture à proximité a été blessée à l'abdomen, ses jours seraient en danger. Selon l'hôpital Shaare Zedek, elle a accouché d'urgence, le bébé est dans un état grave mais stable.

Le Premier ministre Yair Lapid a été informé dans la nuit de l'attaque terroriste, a annoncé son bureau dimanche matin. "Que tous ceux qui cherchent à nous nuire sachent qu'ils paieront un prix pour tout préjudice causé aux civils", a-t-il affirmé selon un communiqué.

"Jérusalem est notre capitale et un centre de tourisme pour toutes les religions. Les forces de police et l'armée israélienne s'emploient à rétablir le calme et la sécurité dans la ville", a-t-il ajouté, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Le terroriste aurait attendu l'arrivée du bus et tiré les coups de feu pendant que les passagers montaient, avant de fuir à pied vers le quartier de Silwan. Au terme d'une chasse à l'homme, il s'est rendu à la police et l'arme utilisée pour commettre l'attentat a été saisie.