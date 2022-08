Reportage: à la découverte des Circassiens, minorité mystérieuse du nord d'Israël

Les Circassiens parlent couramment quatre langues

Situé à quelques kilomètres de Tibériade dans le nord d’Israël en basse Galilée, le village de Kfar Kama abrite l’une des plus anciennes communautés au monde: les Circassiens. Entre traditions et modernité, les Circassiens qui sont environ 4.000 de nos jours, ont su conserver leurs coutumes marquées par une discipline stricte tout en s’intégrant parfaitement à la vie israélienne. i24NEWS s'est rendu dans ce village hors du temps, à la rencontre de membres de cette minorité. Découverte d’un peuple à la culture fascinante.

Originaires du Caucase, les Circassiens sont arrivés en Israël en 1878 et se sont installés pour la majorité à Kfar Kama (3.200 personnes) mais aussi à Rehania (environ 1000). Musulmans, ils se considèrent comme pleinement Israéliens.

"Je me sens complètement israélien mais je ne me sens pas concerné par le conflit israélo-palestinien. Il a bien sûr une influence car nous vivons dans ce pays, mais notre communauté ne s'y identifie pas. Nous avons trois casquettes: circassiens, musulmans et israéliens", explique David Shawgen, directeur de recherche du musée des Circassiens à Kfar Kama.

Afin de faire connaître la culture circassienne au public, le musée a ouvert ses portes il y a 13 ans et a déjà accueilli 250.000 visiteurs israéliens et étrangers venus des quatre coins de la planète.

"Nous souhaitons que toute personne ressorte de ce musée en ayant appris quelque chose et soit un ambassadeur qui transmet son savoir à notre sujet", affirme David. "C’est un village très sûr, nous ne jugeons personne, tout le monde est traité de manière égale, cela fait partie de notre éducation", a-t-il dit.

Caroline Haïat/i24NEWS Kfar Kama, août 2022

Une culture du respect très appréciée par les Juifs et Arabes de la région qui se rendent régulièrement à Kfar Kama, notamment connu pour ses célèbres fromages.

De leur enrôlement dans Tsahal, aux bancs des universités israéliennes puis au sein des entreprises, les Circassiens se sont fait une place de choix dans la société. Si, il y a quelques années, ils occupaient majoritairement des postes d’agriculteurs, aujourd’hui, 90% d’entre eux travaillent hors de Kfar Kama, dans de nombreux secteurs dont la high-tech. 80% des jeunes ont un diplôme universitaire. Dans les familles circassiennes, les femmes et les grands-parents travaillent également pour ramener de l’argent au foyer.

Une population multi-linguiste

L’excellence des Circassiens s’explique par leur maîtrise impressionnante de quatre langues dans lesquelles ils n’ont d’ailleurs aucun accent. En effet, leur langue maternelle, le circassien, comporte déjà une grande variété de sons. Composée de 64 lettres, cette langue ancienne et métaphorique est essentiellement basée sur des onomatopées.

"A la maison et entre nous au village, nous ne parlons que le circassien. Les enfants n’apprennent l’hébreu qu’en classe de CP avec l’arabe et l’anglais, puis l’écriture et la lecture du circassien en CM2. Le fait d’avoir plusieurs langues ouvre beaucoup de portes, c’est un réel avantage", explique David. Les panneaux de Kfar Kama, sont notamment écrits en circassien, en hébreu et en arabe.

Aucun trait physique particulier ne distingue les Circassiens des autres peuples, même si David assure en riant que Kfar Kama compte le nombre le plus élevé de roux du pays! Il en est de même pour les prénoms qui sont de nature très variée. Certains sont bibliques, d’autres musulmans, circassiens, ou encore israéliens avec une signification en circassien, par exemple Dana équivaut à Meshi en circassien, signifiant "soie".

Quelles sont leurs origines?

"Les Circassiens sont un peuple dont l’existence remonte à plus de 3000 ans: faits confirmés par l’archéologie et des études d’ADN qui relient un certain nombre de structures de cette époque – comme les dolmens – à une population circassienne. Leur implantation géographique, sur les rives du nord de la mer Noire, en ont fait des proies de choix pour les peuples avoisinants, dont les Grecs, les Perses et les Mongols. Mais la plus importante de ces invasions est certainement l’invasion par l’empire russe au 18e siècle. Elle aura marqué de façon définitive le destin des Circassiens: 101 ans de guerres et d’exterminations, scellés par une expulsion du peuple de sa terre", raconte Catherine Said, guide et co-fondatrice de Zaatar Israel Travel Experiences.

"Le 21 mai 1864, plus de 90% d’une population de plus d’un million et demi ont été exterminés ou expulsés. Dans la seconde partie du 19e siècle, les sultans ottomans s'intéressent de près à cette population, réputée pour ses valeurs morales et ses excellentes capacités guerrières. Les Circassiens seront installés par les ottomans dans des régions de l’empire en tant que gardiens de l’ordre et de ses intérêts. Sur le Golan, ils fonderont en 1873 la ville de Quneitra, ainsi que 12 autres localités dont Ein Zivan, et seront dispersés en Syrie, et en Jordanie", a-t-elle ajouté.

Une discipline guerrière jusque dans l’assiette

Aujourd’hui, bien que les Circassiens ne combattent plus, ils restent néanmoins très imprégnés d’une culture de la guerre qui s’observe encore dans leur rapport à la nourriture et dans la maîtrise continue de soi. Le Circassien ne se laisse jamais aller, à commencer par sa posture qu’il veille sans cesse à maintenir droite.

"En Circassien, 'comment ça va?' signifie 'comment te tiens-tu?'. On doit toujours imaginer qu’on a une épingle au niveau du thorax et qu’à chaque fois qu’on est tenté de se baisser, elle nous rentre dans la peau. C’est un signe de respect de soi et de l’autre, nous faisons attention à nous tenir droit quand nous marchons, quand nous entrons dans une pièce et même quand nous dansons", raconte David.

L’habit traditionnel, qui comporte une veste longue et un chapeau en poils, n'est plus porté aujourd’hui en raison des températures élevées d'Israël, mais tout le monde en possède un chez lui, réservé aux grandes occasions.

Caroline Haïat/i24NEWS Musée de Kfar Kama, août 2022

"Il n’y avait qu’une seule taille d’habit, de 50 cm de tour de taille, la personne devait convenir à l’habit et non l’inverse, c’est pour cette raison que les Circassiens n’étaient pas de gros mangeurs car ils devaient être toujours en forme physique pour combattre. Quant au chapeau, il était adapté au format de chaque tête", reprend David.

Pour être de bons guerriers, les Circassiens avaient une hygiène de vie assez stricte, en passant par leur alimentation qui était énergisante et saine mais pas forcément raffinée, avec de faibles quantités mais un apport nutritionnel important. Elle était composée de 60% de lait, de 20% de légumes et de 10% de viande. Le beurre et les fromages faisaient partie intégrante de la cuisine. A l’époque, ils mangeaient accroupis, trois bouchées en 6 min à quelques centimètres d’une petite table d’une trentaine de cm de hauteur avec 7 autres personnes, toujours prêts à se défendre en cas d’attaque.

Même si de nos jours leur cuisine s’est enrichie des plats méditerranéens, la doctrine "manger pour vivre et non vivre pour manger" est toujours de rigueur. Ils n'accordent, aujourd'hui encore, que peu d’importance aux plaisirs de la table.

Caroline Haïat/i24NEWS Musée de Kfar Kama, août 2022

Par contre, chez les Circassiens, la danse folklorique occupe une place prépondérante. C’est notamment par son biais que les jeunes célibataires font connaissance, et elle fait partie du cérémonial de mariage. "Quand vous rentrez d’un mariage juif, les gens vous demandent comment était la nourriture, chez nous, on demande comment étaient les danses", souligne David.

"Tous les mariages débutent par la danse traditionnelle en arc de cercle avec les hommes d’un côté et les femmes de l’autre, célibataires. Un médiateur gère la danse au son de l’accordéon, et de castagnettes, on commence par des danses lentes puis celles plus rapides", explique David, "en général ce sont des danses pour faire des rencontres".

Depuis 30 ans, un festival est organisé chaque été à Kfar Kama, en présence de troupes venues de Turquie, de Jordanie ou du Caucase pour présenter les danses traditionnelles aux Israéliens qui font le déplacement de tout le pays. Pendant deux jours, l'univers si particulier du village est à la portée de tous, grâce à des spectacles de rue, mais aussi du musée qui ouvre ses portes gratuitement et propose des visites guidées à chaque heure du jour.

Le mariage et l’éducation des enfants

En Israël, la grande majorité des Circassiens se marient entre eux, et une trentaine d’unions sont célébrées chaque année. En 150 ans, seuls 50 mariages mixtes ont eu lieu (juif/circassien, arabe/circassien ou encore russe/circassien). La plupart de ces couples vivent à Kfar Kama mais, en général, ces mariages ne tiennent pas longtemps, concède David, car les traditions sont très différentes, même entre musulmans. Les relations intimes sont interdites avant le mariage, tout comme les rendez-vous. Et le contrat signé par les époux avant le mariage est régi par des règles circassiennes.

Autre signe distinctif, les Circassiens se caractérisent de par leur discrétion et le silence. Les femmes accouchent notamment sans cris en maîtrisant leurs émotions, "c'est comme si elles avaient déjà une péridurale naturelle car elles ont été élevées ainsi. Les Circassiens intériorisent la souffrance", déclare David.

Caroline Haïat/i24NEWS Musée de Kfar Kama, berceau traditionnel circassien

Le nombre moyen d’enfant par femme est de 1.9, soit le plus bas du pays. Auparavant, les Circassiens emmaillotaient le nourrisson à la naissance et l'attachaient dans un berceau jusqu’à l’âge de six mois pour lui donner l’impression qu’il est encore dans le ventre de sa mère.

“Cela permettait au bébé de dormir sans se réveiller trop souvent et de mieux grandir, on ne le sortait de son lit que pour le nourrir et le changer. Cette technique est encore d’usage dans certaines familles,” assure David qui l’a lui-même utilisée pour ses enfants.

Si aujourd’hui la plupart des traditions circassiennes se sont modernisées par petites touches, il est très important pour la communauté de perpétuer ces rituels qui signent son authenticité.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS