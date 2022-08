Israël: l'inflation franchit la barre des 5%, le marché de l'immobilier poursuit son ascension

L'augmentation annuelle des logements s'élève à 17,8%, la plus forte hausse des prix depuis une décennie

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 1,1% en juillet, a-t-il été indiqué lundi par le Bureau central des statistiques, entraînant une accélération du taux d'inflation à 5,2% au cours de l'année écoulée, plus élevé que prévu et le plus haut depuis 2008.

Les hausses de prix se sont réparties sur de nombreux secteurs, dont le logement, les transports qui ont accusé une hausse de 3,3%, les divertissements de 1,2%, mais aussi les fruits frais qui ont augmenté de 8,5%.

Les prix de l'immobilier ont augmenté au cours des mois de mai-juin 2022 de 2% par rapport à avril-mai, la nouvelle hausse du coût du logement (1,2%) porte donc l'augmentation annuelle à 17,8 %, la plus élevée depuis plus d'une décennie.

Concernant le marché locatif: pour 10% des locataires ayant renouvelé un contrat, une augmentation d'environ 3,5% a été enregistrée, pour 4% des appartements où il y a eu un changement de locataires, une hausse du loyer d'environ 7% a été recensée.

Il est à noter toutefois que l'indice de juillet a été fortement affecté par la hausse des prix du carburant, et cette ascension devrait se modérer en août en raison de la baisse des droits d'accise et des prix du pétrole dans le monde.

Le taux d'inflation de 5,2% est bien inférieur à celui du reste des pays occidentaux - aux États-Unis et au Royaume-Uni, cette valeur a déjà atteint les 9% - mais elle reste nettement supérieure à l'objectif fixé par la Banque d'Israël, qui devrait donc poursuivre ses hausses agressives des taux d'intérêt.