Israël: un nouveau système de projections de films dans les villes qui n'ont pas de cinéma

L'objectif est de rendre le cinéma accessible aux habitants des périphéries

Bien que les Israéliens soient friands de cinéma, ils doivent parfois effectuer une heure de route pour atteindre le cinéma le plus proche de leur domicile. Grâce à une nouvelle initiative, qui vise à rendre le cinéma accessible plus facilement aux habitants des villes périphériques, les autorités locales se sont dotées de systèmes de projection numérique sophistiqués comprenant un rétroprojecteur, un écran géant et des haut-parleurs.

En plus de Beit Jan (nord) et Mitzpe Ramon (sud), ces systèmes seront installés à Lod, Bat Yam, Beit Shean, Magar, Or Yehuda, Beit Shemesh, Rahat, Kiryat Gat, Ma'ale Adumim, Pardes Hana-Karkur et la plage de Carmel.

Les billets pour les projections devraient coûter 25 shekels pour les films pour enfants et 30 shekels pour les films "adultes".

A Mitzpe Ramon, dans le désert, le nouveau système sera lancé lors de la soirée d'ouverture du Film Festival on the Edge (en collaboration avec le Festival de Jérusalem), qui se déroulera du 26 au 29 août.

"La semaine dernière, nous avons projeté le film les Minions, devant 160 personnes", a déclaré Nader Noam, PDG du Centre communautaire de Mitzpe Ramon.

Les projections devaient avoir lieu deux fois par semaine dans les villes concernées avec des films récemment sortis sur les écrans.