Israël: cybermenaces et risques d'intervention étrangère à l'approche des législatives

A l'approche des élections législatives du 1er novembre en Israël, la menace d'ingérence se fait sentir, ont averti lundi des experts.

"Il existe deux types de menaces sur les élections", explique à Media Line le colonel de réserve Gabi Siboni, directeur du programme des affaires militaires et stratégiques et du programme de cybersécurité à l'Institut d'études sur la sécurité nationale à Université de Tel Aviv.

"Le premier consiste à pirater les systèmes informatiques qu'Israël utilise pour les élections, ce qui pourrait nécessiter un second dépouillement des votes", a-t-il détaillé, "l'autre type de menace implique l'utilisation des réseaux sociaux pour diffuser de fausses informations et affecter l'opinion publique."

Selon lui, la première menace est plus facile à gérer, "vous faites appel à des experts en cybersécurité". La seconde, est quant à elle "beaucoup plus compliquée". "C'est particulièrement difficile parce que la démocratie s'efforce toujours de permettre la liberté d'expression, et cette menace est justement fondée sur cette liberté", dit-il.

Le directeur exécutif du gendarme israélien de la désinformation, Fake Reporter, rappelle le cas de la Russie, "lors des élections américaines, du Brexit ou des élections en Afrique".

"Nous suivons les activités suspectes sur le Web et essayons de trouver leur source", précise Achiya Schatz auprès de Media Line. Les objectifs sont pour la plupart les mêmes et sont réalisés par une masse de faux comptes, partageant de fausses informations, visant à diviser la société et à radicaliser le débat public, selon Schatz.

"Le but est de déstabiliser les pays démocratiques, en semant le doute sur la légitimité même des institutions", a-t-il expliqué, ajoutant qu'"un modèle courant et très dangereux que nous reconnaissons est celui des réseaux de robots qui invoquent des complots sur des élections truquées".

Israël a adopté un projet de loi pour lutter contre une telle ingérence électorale pour les élections du 1er novembre, qui exige que toute campagne sur le Web soit officiellement reconnue ainsi que les soutiens financiers.

De son côté, la commission électorale nationale "mène une activité intensive et étendue dans le domaine de la cyberdéfense", a-t-elle réagi auprès de Media Line. "Le comité travaille en étroite collaboration avec le cybersystème national et toutes les agences de sécurité de l'État d'Israël, et la protection des élections se caractérise par une série d'actions", a-t-il été ajouté.