Jérusalem: l'hôpital Hadassah établit un record avec une douzaine de greffes en 2 semaines

Le centre médical Hadassah de Jérusalem a établi un record en réalisant 12 greffes de foie et de rein en deux semaines.

Les greffes ont été réalisées par des équipes dirigées par le Dr Abed Khalaileh, un chirurgien arabe originaire de Jérusalem-Est.

En moins de deux semaines, l'équipe a effectué six greffes de foie et six greffes de rein et certains des receveurs ont déjà obtenu leur congé et sont rentrés chez eux.

Le directeur général de l'Organisation médicale d'Hadassah, le professeur Yoram Weiss, a déclaré que le centre de transplantation d'Hadassah "est un excellent centre qui, ces dernières années, a fait preuve de réalisations impressionnantes et a maintenu la sécurité des patients. C'est une grande fierté pour nous", rapporte le Jerusalem Post.

Les personnes qui ont pu bénéfiicier des greffes étaient des hommes et des femmes âgés de 38 ans et plus qui souffraient de maladies rénales ou hépatiques de longue date dont l'état s'était détérioré.

Environ 250 Israéliens choisissent de faire don de leurs reins chaque année, soit 4 fois plus qu'il y a dix ans.