Israël: un assemblage rare d'osselets pour le jeu et la divination découvert dans l'ancienne ville de Maresha

Des dizaines de dés portaient des inscriptions grecques

Un assemblage rare de 530 "astragali" - osselets d'animaux utilisés pour le jeu et la divination - datant de la période hellénistique (il y a 2300 ans), a été mis au jour par le Dr Ian Stern dans le parc national de Maresha-Bet Guvrin, dans le sud d'Israël.

Cet assemblage d'une taille exceptionnelle, dont les résultats ont été publiés récemment pour la première fois dans la revue archéologique britannique Levant, a été découvert il y a plusieurs années, dans les grottes souterraines situées sous l'ancienne ville de Maresha.

Les "astragali" - osselets de chèvres, de moutons et de bovins - étaient utilisés comme des dés pour les jeux et pour la divination rituelle, principalement par les femmes et les enfants. Certains os articulés étaient perforés ou remplis de plomb pour être lancés plus efficacement comme des dés.

Des dizaines de dés portaient des inscriptions grecques: certains étaient gravés du nom de dieux associés dans l'Antiquité aux souhaits et aux désirs humains. Aphrodite, la déesse de la fertilité, de l'amour et de la beauté, Eros, le dieu de l'amour, le dieu Hermès, la déesse Héra et Nike, la déesse de la victoire, apparaissent parmi d'autres dieux. Sur d'autres osselets, des instructions de jeu et divers rôles de jeu sont gravés, tels que "Voleur", "Stop !", "Tu es brûlé", etc.

Selon le Dr Lee Perry-Gal, zooarchéologue de l'Autorité israélienne des antiquités et chercheuse à l'Université de Haïfa, "l'assemblage d'astragali de Maresha est unique, en particulier de par sa quantité et les nombreuses inscriptions."

"L'assemblage montre que dans les temps anciens de détresse, comme aujourd'hui, les gens cherchaient de l'aide avec la magie, les sorts et le monde de l'au-delà. Il est intéressant de noter que nous avons des exemples d'enfants enterrés avec des dés de jeu similaires. Les cubes, qui étaient une activité de jeu populaire, avaient un rôle d'accompagnement des enfants vers l'au-delà", a-t-elle ajouté.

Selon le Dr Perry-Gal, "la ville hellénistique de Maresha était l'un des creusets de l'époque, des populations et des cultures différentes y vivaient côte à côte en tant que voisins, tous subordonnés à la domination hellénistique. Il y avait ici des Edomites, des Phéniciens, des Nabatéens et des Juifs, et les différents peuples et cultures s'influençaient mutuellement."