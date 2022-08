Israël/Mort du soldat par un "tir ami": le chef de Tsahal publie les premières conclusions de l'enquête

"L'accident d'hier soir est grave, difficile et très malheureux"

Le chef de l'armée israélienne Aviv Kochavi a publié mardi son enquête "préliminaire" sur l'accident mortel de "tir ami" survenu la nuit dernière à la barrière de sécurité de Cisjordanie, près de Tulkarem.

Le sergent Natan Fitoussi a quitté le poste de garde et à son retour, il a été identifié par un autre soldat comme suspect. À la suite d'une erreur d'identification, le soldat a tiré sur lui", a indiqué l'armée israélienne dans ce rapport en hébreu.

"Immédiatement après le coup de feu, le soldat à l'origine du tir s'est rendu compte qu'il y avait eu une erreur d'identification et a signalé l'incident à ses commandants qui ont appelé des soins médicaux", poursuit l'armée disant que le soldat franco-israélien avait été déclaré mort à l'hôpital après des "efforts de réanimation" sur place.

Sergent, Natan Fitoussi a été promu sergent-chef à titre posthume, a dit l'armée, tandis que le Premier ministre Yaïr Lapid a salué sa mémoire du soldat et adressé ses condoléances à sa famille.

M. Fuchs a nommé le colonel Liron Biton, commandant de la 55e brigade de parachutistes, à la tête d'un "groupe d'experts" chargé de poursuivre l'enquête sur l'accident fatal.

L'équipe présentera ses conclusions à Aviv Kochavi.

Par ailleurs, la police militaire enquête sur l'affaire et présentera ses conclusions au procureur militaire pour évaluation.

"J'adresse mes plus sincères condoléances à la famille de Natan Fitoussi. L'accident d'hier soir est grave, difficile et très malheureux. Nous allons mener une enquête approfondie et professionnelle", a affirmé M. Kochavi selon le communiqué.

"La protection de notre personnel fait partie intégrante de notre capacité opérationnelle à protéger les résidents d'Israël", a-t-il ajouté.